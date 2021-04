Expectativa é de que imunização ocorra na próxima semana

A Secretaria Municipal de Saúde recebe nesta quinta-feira (08/04) o 13º lote de vacinas contra a Covid-19. A nova remessa da CoronaVac conta com 6.360 doses, sendo 3.890 destinadas à segunda aplicação dos idosos de 72 a 74 anos de idade e 2.470 para a dose inicial dos trabalhadores da Educação maiores de 47 anos. A contemplação deste último grupo deverá ocorrer na próxima semana. Para garantir a aplicação, será preciso efetuar cadastro no site https://vacinaja.sp.gov.br/educacao e apresentar comprovante no momento da vacinação.

De acordo com o chefe da pasta, Pedro Ishi, a imunização deverá ocorrer somente mediante o devido cadastramento dos profissionais da Educação. Os detalhes quanto às datas, endereços e o formato deverão ser anunciados ainda nesta semana. “Estamos reunindo todos os dados, com a quantidade de profissionais da Educação das redes municipal e estadual, bem como do ensino particular. Com isso, teremos uma noção de público e do formato da vacinação”, explicou.

Contudo, o gestor da Saúde suzanense e o secretário municipal de Educação, Leandro Bassini, reforçaram que, para receber a dose, será preciso efetuar o cadastro no site https://vacinaja.sp.gov.br/educacao, com número do CPF, nome completo e e-mail. Em seguida, o sistema deverá emitir um link ao e-mail indicado, sendo necessário validá-lo para dar continuidade ao cadastro.

Após a validação, o profissional deve confirmar os dados pessoais e apontar nome da escola, rede de ensino, município e cargo ocupado. Para as redes municipal, particular e federal será necessário anexar os holerites dos meses de janeiro e fevereiro. O cadastro passará por um processo de análise e, se validado, o profissional receberá no e-mail o comprovante “VacinaJá Educação”. Tal comprovante deverá ser apresentado no momento da vacinação, além de RG, CPF e comprovante de residência de Suzano. É importante destacar ainda que a inscrição não garante a vacina.

De acordo com Bassini, a imunização representa um grande passo rumo à retomada das atividades presenciais. “Estamos há um ano trabalhando em ações à distância, contando com muito empenho e dedicação dos educadores, que se superam a cada dia. Contamos com pessoas extremamente comprometidas com o ensino, tanto professores, como alunos e pais que seguem incentivando as crianças. Enfrentamos um período sem precedentes, mas a vacina nos traz esperança de dias melhores”, salientou.

Nesta quarta-feira (07/04), os profissionais da rede municipal de ensino já passaram por uma conferência on-line com o chefe da pasta, que repassou orientações importantes sobre o processo de cadastramento dos trabalhadores e validação do processo. “A reunião foi realizada com os diretores, coordenadores e secretários da rede municipal para explicar como efetuar os cadastros para vacinação dos profissionais da nossa rede. Também foi explicado como cada escola faz a aprovação e a ratificação dos cadastros realizados por todos os profissionais da educação”, finalizou.

Crédito das fotos: Irineu Junior/Secop Suzano