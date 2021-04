A cidade de Ferraz de Vasconcelos iniciou nesta segunda-feira, 12 de abril, a vacinação contra a Covid-19 em profissionais da educação. Professores, merendeiras, inspetores de alunos e outros funcionários que possuem contato direto com os estudantes no dia a dia poderão ser imunizados. A ação se concentrará no polo de vacinação localizado no Centro.

Inicialmente, cabe destacar que a dose será direcionada apenas para profissionais da área que tiverem 47 anos ou mais e o cadastro no site Vacina Já será obrigatório. Lembrando que após preencher o formulário constante no site, o usuário receberá um e-mail de confirmação com um QRCode. Este cadastro deverá ser apresentado no ato de vacinação com documento de identificação com foto, CPF, holerite ou crachá. Pessoas que não receberem o e-mail de confirmação, devem procurar suas escolas para validação.

Sobre a logística de vacinação, vale esclarecer que para evitar aglomerações, as secretarias municipais de Educação e de Saúde organizaram a imunização por horários. Ou seja, cada escola tem um dia e horário correto para comparecer ao polo de vacinação. Por isso, na segunda-feira serão vacinados os profissionais das escolas municipais. Já na terça, o polo receberá os servidores de escolas estaduais, e na quarta serão os trabalhadores das escolas particulares e conveniadas.

Segundo a Saúde ferrazense, não há possibilidades de faltar vacinas da primeira dose nesta etapa. Além disso, é fundamental informar que o que vale é a cidade de trabalho do funcionário e não seu local de residência. A pasta ainda explica que não haverá sistema drive-thru, apenas atendimento a pé em um local exclusivo para este público no local.

O polo de vacinação do Centro fica na Igreja Nossa Senhora da Paz (Rua Getúlio Vargas, 250), Romanópolis, região central de Ferraz.