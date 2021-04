O Procon de Itaquaquecetuba fiscalizou um supermercado da cidade após receber denúncias que lesam o consumidor. A atuação contou com a presença do prefeito Eduardo Boigues, do deputado federal Celso Russomanno, com a equipe do quadro “Patrulha do Consumidor”, da TV Record, do secretário de Governo, Marcello Barbosa, e do apoio de técnicos do Procon e da Vigilância Sanitária de Itaquaquecetuba.

Durante a inspeção, os técnicos da Vigilância Sanitária fizeram o recolhimento e descarte de produtos após identificar irregularidades sanitárias, como produtos com a data de validade muito próximas do vencimento, com precificação que não permitia o rastreamento da origem, além do fracionamento exacerbado de alguns itens. O órgão de fiscalização não autuou o supermercado, pois ocorreu o descarte dos produtos.

O supermercado apresentou, ainda, problemas no freezer, na parte estrutural que causava uma refrigeração precária, degelo de aves (frangos) e sangue dos produtos no gelo, que é algo proibido.

Para o prefeito, essa ação é muito importante para proteger a população e, assim, eliminar ou diminuir riscos à saúde da população. “Precisamos prevenir e interferir nesses problemas sanitários, principalmente nos dias de hoje, com os hospitais lotados e um alto risco de contaminação pelo novo coronavírus”, frisou o prefeito.

Para o secretário de Governo, Marcello Barbosa, responsável pelas ações do Procon no município, essa atuação, além de preservar a saúde da população, fez o papel primordial na proteção e defesa dos direitos dos consumidores e seus interesses. “Nossa responsabilidade é sempre proteger e defender os consumidores de Itaquá contra abusos praticados pelos fornecedores de bens e serviços nas relações de consumo que podem acarretar em problemas com a saúde também”, finalizou o secretário.

A população pode denunciar irregularidades em comércios e supermercados por meio do e-mail do Procon que é proconitaqua@gmail.com