As cidades do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) recebem, nesta terça-feira (13), uma nova remessa de vacinas contra a Covid-19 para a aplicação da segunda dose em idosos dos grupos de 69 a 71 anos.

Levando-se em consideração as dez cidades da região (excluindo Guarulhos, que também faz parte do Condemat), serão 16.350 doses da Coronavac recebidas para idosos de 70 e 71 anos, além de 9.730 para idosos com 69 anos..

Nesta segunda-feira, o Condemat também divulgou que as cidades do Alto Tietê receberiam 11.170 doses da vacina AstraZeneca/Oxford para a aplicação da primeira dose em idosos acima de 67 anos.

No quadro abaixo, veja quantas doses da CoronaVac cada município vai receber nesta terça-feira para a aplicação da segunda dose, e também para quais públicos elas serão destinadas:

Doses da CoronaVac recebidas nesta terça-feira

Município 70 e 71 anos 69 anos Arujá 940 530 Biritiba Mirim 420 210 Ferraz de Vasconcelos 1.590 1.030 Guararema 400 200 Itaquaquecetuba 2.820 1.830 Mogi das Cruzes 5.000 2.860 Poá 1.140 750 Salesópolis 220 110 Santa Isabel 710 390 Suzano 3.110 1.820 Total 16.350 9.730

Fonte: G1