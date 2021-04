A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos deu início na segunda-feira (12) na aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 nos profissionais da educação do município. Neste momento, o atendimento segue apenas na Paróquia Nossa Senhora da Paz, no centro.

Ao todo, foram 531 pessoas imunizadas no primeiro dia de vacinação. É importante lembrar que a imunização está sendo organizada pela rede de ensino, desta forma, profissionais de escolas municipais receberam a dose nesta segunda-feira. Estaduais receberão a vacina na terça-feira (13), e escolas particulares e conveniadas na quarta-feira (14).

Somente profissionais ativos com 47 anos ou mais podem ser imunizados. No ato da vacinação, será obrigatória a apresentação do cadastro realizado no site Vacina Já, junto com o documento de identificação com foto, CPF, holerite ou crachá.

Vale ressaltar que com o avanço do novo grupo prioritário não haverá mudança no calendário de vacinação, ou seja, idosos e profissionais da educação seguem sendo vacinados respeitando o cronograma de imunização.