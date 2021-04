O Fundo Social de Solidariedade de Itaquaquecetuba realizou neste domingo (11), o “Dia D de Arrecadação, referente a campanha da live solidária, “Live Show – Todos Pelo Bem”. A ação aconteceu das 9 às 16 horas. A participação contou com a presença do prefeito Eduardo Boigues, da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Mila Prates Queroz, secretários municipais, jovens do Rotaract, além de voluntários e a equipe dos pontos de arrecadação. A live vai acontecer no dia 30 de abril.

Os alimentos arrecadados serão entregues para famílias carentes por meio de entidades, associações e Igrejas que estão engajadas nessa ação. As doações podem ser feitas nos pontos de arrecadação: Spani Atacadista, Estrada de Santa Isabel, 3440 Jardim Odete; Vencedor Atacadista, Estrada de Santa Isabel, 3055, Vila Japão; Supermercado Nagumo, Estrada de Santa Isabel, 1254 ,Vila Zeferina, Assai Atacadista, Estrada de São Paulo Mogi, 3810, Vila Monte Belo; Shibata Supermercado, Rua Piraju, 499; D’Avó Hiper, avenida Ítalo Adami, 1809, Morro Branco e Atacadista Esperança, rodovia João Afonso de Souza Casteliano, 3355, assim como ser entregues na sede do Fundo Social de Solidariedade que fica na rua Evangelho Quadrangular, 274, Vila Virgínia.

O prefeito Eduardo Boigues explica que o dia D foi muito produtivo para ajudar na arrecadação de alimentos para essa campanha. “Foi um dia em que recebemos muitas doações, as pessoas que passavam tiveram a oportunidade de entender um pouco como é o trabalho e a importância desta campanha. Temos muitas famílias carentes para ajudar e por isso vamos continuar fortemente”, explicou.

Já a primeira-dama e presidente do Fundo, Mila Prates Queroz, explica que este momento foi de muita solidariedade, mas ainda, precisamos de muitas doações. Nossa meta é atingir 20 mil cestas, mas sabemos que podemos passar, com a ajuda de todos”, relata Mila.

As doações podem ser feitas pelas empresas, que devem entrar em contato com o Fundo Social de Solidariedade, no telefone 94018-4007, falar com Shirley Roberta. Os patrocinadores poderão utilizar o sistema de cotas para doações, sendo cota prata, ouro e diamante. As doações podem ser feitas também por meio da conta bancária, Banco do Brasil, agência 6882-9, Conta Corrente 134000-X, CNPJ 186.121.90/0001-63.

A Live Show- Todos Pelo Bem acontecerá no dia 30 de abril, às 20 horas, nas plataformas da dupla sertaneja Marcos e Bueno, que fez a doação do show, além das redes sociais da Prefeitura Municipal.