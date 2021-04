O prefeito Rodrigo Ashiuchi recebeu neste domingo (11/04) a confirmação da abertura de 30 novos leitos no Hospital Auxiliar das Clínicas (HC) de Suzano, sendo 20 Unidades de Terapia Avançada (UTI) e 10 de enfermaria. Os espaços vão reforçar o atendimento das pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus (Covid-19) na região. A novidade foi compartilhada pela diretoria técnica do local, gerenciado pelo governo do Estado, ao Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat).

Desta forma, a estrutura hospitalar, que já realizava internações em enfermaria, passa a dispor de 50 leitos no Bloco C. Todo o local foi visitado por uma comitiva do Condemat, formado pelos prefeitos Luís Camargo (Arujá) e Marcia Bin (Poá), bem como o secretário-executivo Adriano Leite. Também acompanharam a vistoria o superintendente do Hospital das Clínicas, Antônio José Rodrigues Pereira, e o diretor-executivo Eduardo Santocchi.

“Foi por meio da união dos prefeitos que conseguimos conquistar mais leitos. As cidades agora vão poder usufruir desses 50 leitos, além dos outros 90 que conquistamos no Hospital Arnaldo Pezzuti, que fica em Jundiapeba e que também está sob gerência do Estado”, destacou Ashiuchi.

Segundo o Condemat, foi a partir do consórcio que se deu a contratação da organização social para administração e gerenciamento de profissionais, num investimento de aproximadamente R$ 3,8 milhões, com 19% dos custos absorvidos pelos municípios. Esse é o segundo equipamento apoiado, isso porque, recentemente, o órgão também aportou R$ 185 mil nas instalações do novo sistema de oxigênio do Hospital Dr. Arnaldo Pezzuti.

A admissão dos pacientes no HC Suzano, a exemplo do Dr. Arnaldo, será por meio da Central de Regulamentação de Ofertas de Serviços de Saúde (CROSS), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde.

Crédito das fotos: Paulo Pavione/Secop Suzano