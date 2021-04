Mogi das Cruzes aplicou cerca de 1,5 mil doses de vacina contra a Covid-19 em profissionais da Educação nesta segunda-feira (12/4). A imunização de professores, merendeiras, faxineiros, secretários de escola, diretores, coordenadores e cuidadores que atuam na área continua nesta terça-feira (13) de acordo com o agendamento online “Clique Vacina”: https://vacina.mogidascruzes.sp.gov.br/

O sistema permite ao usuário escolher local e data para se imunizar contra a Covid-19 conforme disponibilidade das doses enviadas pelo Governo do Estado à cidade, evitando filas, longas esperas e aglomerações.

Antes de efetuar o agendamento online municipal, no entanto, os profissionais de escolas públicas e privadas da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, com idade a partir de 47 anos, precisam efetuar o cadastro obrigatório no site do Governo do Estado https://vacinaja.educacao.sp.gov.br/ . Professores aposentados e afastados, seja por motivo de doença ou curso de aperfeiçoamento, não serão contemplados.

É importante ressaltar que os critérios de inclusão dos profissionais no grupo contemplado para a vacinação são definidos pelo Ministério da Saúde e Governo Estadual. Novos grupos e faixas etárias serão divulgados pela Prefeitura de Mogi das Cruzes ao longo da semana. É importante ficar atento a abnertura de vagas pelo agendamento online. Em caso de dúvidas, ligue no SIS 160.

Terça-feira, dia 13 de abril:

– 1ª dose para profissionais da Educação (obrigatório realizar pré-cadastro no Vacina Já)