O município de Poá é integrante do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê e, nesta quinta-feira (08/04), adquiriu a “cadeira de titular” para o biênio 2021/2023, durante reunião virtual que contou com a participação da secretária de Meio Ambiente, Recursos Naturais e Serviços Urbanos, Claudete Canada.

De acordo com a responsável pela pasta, o comitê é presidido pelo prefeito de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi, e é um colegiado regional e estratégico, corresponsável pela gestão dos recursos hídricos na Região Metropolitana do Estado. “A reunião que contou com a participação de representantes do governo estadual, municípios e sociedade civil, também elegeu os municípios titulares para a participação no Conselho Deliberativo da Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (FABHAT), onde Poá também conseguiu a titularidade”, afirmou.

A participação no comitê, segundo Claudete, é importante para que o município possa discutir temas específicos de interesse da cidade como, por exemplo, uma lei específica para a Bacia do Rio Guaió que abrange Poá, Ferraz de Vasconcelos, Suzano, Mauá e Ribeirão Pires. “A cidade irá discutir a lei específica da Bacia do Rio Guaió em conjunto com os demais municípios que estão na mesma região”, enfatizou a secretária.

FOTO: Rodrigo Nagafuti – Secom Poá