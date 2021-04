Por Junior dos Anjos

Na última terça-feira, 13 de abril, membros da ONG ABC, estiveram no programa Bom Dia Cenário. Foram entrevistados Gean Martinelly e Vagner Silva.

A ONG ABC tem sede na cidade de Ferraz de Vasconcelos, há 15 anos vem prestando um serviço relevante para a população do Alto Tietê.

O terceiro setor, neste período de pandemia, vem desenvolvendo um papel fundamental no auxílio de inúmeras famílias que necessitam de ajuda.

Graças a uma Live, no bairro Jardim Pérola, que há nove anos padecia de enchentes, sem a visita da prefeitura, sobretudo na limpeza de córregos e rios; Gean Martinelly pediu para a TV Cenário dar voz e vez aos moradores do bairro. A atual prefeita de Ferraz, Priscila Gambale (PSD), assistiu a transmissão e foi pessoalmente ao local para escutar a população e resolver os problemas do local.

A ONG ABC, fundada por Sara Izabel, auxilia as famílias da cidade e da região com cestas básicas, produtos de limpeza, distribuição de peixes, legumes e verduras e a entrega de moradia, tudo de forma gratuita.

Os entrevistados falaram da dificuldade de conseguir doações com empresários e comerciantes, para a realização de eventos marcantes, como Natal, Páscoa, Dia das Crianças, Dia das Mães, dentre outros.

Por fim, eles convidaram a todos da cidade que queiram participar de forma voluntária da ONG ou aqueles que queiram realizar doações.