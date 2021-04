O programa Bom Dia Cenário, através dos seus apresentadores Jairzinho Ambrósio e Junior dos Anjos, entrevistaram Emilene Ferreira, a primeira mulher a assumir a presidência da Associação Comercial e Indústria de Ferraz de Vasconcelos – ACIFV. A entrevista foi ao ar na última segunda-feira, 12 de abril.

A entrevistada falou da sua ampla experiência na área comercial e do fato de estar à frente da ACIFV. Para ela, este tempo de pandemia ameaça muitos comerciantes que podem infelizmente fechar as suas portas por não suportarem o fechamento do comércio local.

Para Emilene Ferreira, a municipalidade necessita unir-se aos mais diversos órgãos da sociedade, bem como a ACIFV, no anseio de encontrar saídas legais para vencer a pandemia e auxiliar os comerciantes.

Ela acredita que o Transporte Público pode vir a ser um fator crucial de contaminação do novo coronavírus, ao invés dos estabelecimentos comerciais. A presidente da ACIFV destacou que, no caso dos serviços essenciais, o público precisa usar máscara, ser aferido a temperatura, ter disponível álcool em gel, manter o distanciamento social; assim os serviços não essenciais poderiam atender a população com as mesmas normas de segurança.

Por fim, a entrevistada falou sobre a importância da vacinação, os desafios para o pós pandemia e alguns serviços da ACIFV.