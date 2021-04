A Secretaria de Saúde de Ferraz de Vasconcelos começou uma ação de busca ativa às pessoas que estão com a sua segunda dose contra a Covid-19 atrasada. A pasta tem percebido que muitos ferrazenses estão esquecendo-se do prazo e não procuram os polos de imunização para a segunda aplicação. Cabe destacar que, atualmente, o município está vacinando, com a segunda dose, idosos com 69 anos ou mais. A busca está ocorrendo por meio dos telefones deixados pelos moradores no ato da primeira imunização. Mesmo assim, a Saúde municipal pede a colaboração de todos para que o lembrete seja disseminado pela cidade.

“Nós precisamos muito que todos que conhecem pessoas que já tomaram a primeira dose os lembrem da segunda aplicação. É um trabalho de formiguinha, mas que deve ser feito sem falta”, afirmou a titular da pasta, Kelly Hungria.Vale frisar que os munícipes que tomaram a primeira dose da Coronavac, devem respeitar o intervalo mínimo de 21 dias entre uma aplicação e a outra. Já quem tomou a vacina da Oxford/Astrazeneca deve aguardar pelo menos 12 semanas.A prefeita Priscila Gambale destacou a importância da aplicação da segunda dose. “Respeitados os prazos, a segunda aplicação deve ocorrer se forma impreterível. O objetivo é trazer a eficácia total da vacina, deixando nossa cidade livre da Covid-19”, afirmou a chefe do Executivo ferrazense.

Locais de Vacinação:

– Igreja Nossa Senhora da Paz – Rua Getúlio Vargas, 210 – Centro.

– Unidade Jardim Rosana – Rua: José Breves Bretas, 10 – Jardim Rosana.

– Unidade Jardim Bela Vista – Rua: Benedito Secundino Leite, 350 – Jardim Bela Vista.

– Unidade Vila Margarida – Rua: Jasmin, 31 – Vila Margarida.

– Unidade Vila São Paulo – Rua: Vinícius de Morais, 386 – Vila São Paulo.

– Unidade Antônio Nhan – Rua: Luiz Zandrini, 10 – Jardim Luiz Mauro (Cidade Kemel).