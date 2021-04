A praça da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, localizada no bairro de Calmon Viana, recebeu serviços de zeladoria, por meio do programa “Poá Mais Limpa” e de troca e manutenção de lâmpadas, pelo programa “Poá Mais Luz”. Além de retirar a sujeira que tomava conta do local, o objetivo da ação é promover economia ao município, por meio da redução do consumo de energia pública, com a implantação de lâmpadas de led.

A ação é resultado do trabalho da secretaria de Meio Ambiente, Recursos Naturais e Serviços Urbanos, em parceria com a secretaria de Obras Públicas, Planejamento, Orçamento e Habitação de Interesse Social. “A situação da praça estava complicada, muita sujeira e mato, por isso realizamos os serviços de capinação, limpeza e roçagem da praça”, disse a secretária de Meio ambiente, Claudete Canada.

A referida praça também ganhou nova iluminação com a substituição de 30 lâmpadas de vapor metálico de 400 watts, por lâmpadas de led de 100 watts. “A nova iluminação, além de promover economia para o município, também leva segurança ao cidadão, uma vez que, a falta de iluminação beneficia a ação de bandidos, aumentando os índices de criminalidade”, ressaltou a secretária.

De acordo com Claudete, esta ação de troca de lâmpadas na praça da paróquia é um projeto piloto que visa a substituição das lâmpadas vapor por led em todas as praças públicas da cidade. “Acreditamos que a redução com o custo em energia pública destas praças pode chegar a 50%, por isso realizamos a substituição na praça de Calmon Viana e, em breve, poderemos investir para levar este programa para as demais praças de Poá”, finalizou .

FOTO: Rodrigo Nagafuti – Secom Poá