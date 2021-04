Rede estadual e escolas particulares poderão acolher até 25% dos alunos; ensino municipal segue com aulas à distância

As escolas das redes estadual e particular de Suzano poderão retomar a partir do próximo dia 26 (segunda-feira) o acolhimento presencial, com limite de até 25% dos estudantes. A abertura deverá ser feita de forma segura, seguindo todos os protocolos sanitários, e cada responsável deverá assinar um termo. Já a rede municipal segue com ensino à distância até novas definições. De toda forma, a prefeitura orienta que todos, se possível, continuem com o ensino remoto.

As novas medidas foram discutidas em reunião entre o prefeito Rodrigo Ashiuchi e integrantes das Secretarias Municipais de Educação, de Saúde e de Assuntos Jurídicos, junto ao Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus da cidade, na última semana. Os órgãos de classe também foram ouvidos.

Com isso, as redes estadual e privada deverão promover de 22 a 25 de abril (quinta-feira a domingo) o planejamento, a preparação e a organização das unidades para a volta dos alunos de educação infantil até o ensino médio e técnico. Já a partir de segunda-feira (26/04), haverá a abertura parcial e segura exclusivamente para acolhimento, com limite de 25% do público.

A partir dos critérios apresentados, será priorizado o retorno dos estudantes de educação infantil ao ensino médio e técnico que não têm acesso à Internet; dos que vivem em situação de extrema vulnerabilidade; dos que têm dificuldades de aprendizado via web; e dos que têm pais ou responsáveis que atuam na linha de frente ou em serviços essenciais. As unidades escolares deverão trabalhar com o método híbrido.

Segundo o titular da Educação suzanense, Leandro Bassini, o pedido é para que todos continuem dando preferência ao ensino remoto, principalmente enquanto as cidades estiverem nas fases vermelha e laranja do Plano São Paulo. “Apesar da queda no número de internações, pedimos que todos continuem se cuidando. Estamos retomando aos poucos com o acolhimento presencial. A rede municipal continuará com o ensino à distância, mas as escolas estaduais e privadas poderão funcionar, desde que atendam às exigências estabelecidas pelo munícipio”, destacou.

Uma das principais medidas será a assinatura de um termo por parte dos pais ou responsáveis para permitir a ida de seus filhos à escola. Também é solicitado que a unidade forneça álcool em gel, faça o aferimento de temperatura, exija o uso de máscaras e que pratique o distanciamento social em sala de aula.

“Estamos em meio à pandemia do novo coronavírus e é preciso nos atentar às normas de segurança emitidas pelos órgãos de saúde. As escolas, inclusive, deverão orientar os alunos sobre os cuidados que todos devem ter. A retomada tem que ser feita de forma gradual, mas priorizando a vida”, declarou o secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi.

Por fim, Ashiuchi destacou que todas as normas deverão ser seguidas e que semanalmente haverá reavaliação do cenário pandêmico do município. “Queremos retomar o acolhimento apenas para os alunos que estão dentro do grupo prioritário. Pedimos e reiteramos que, quem puder, fique em casa, continuando com o ensino à distância. E seguimos atuando para minimizar os impactos do novo coronavírus”, concluiu.

