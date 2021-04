Por Junior dos Anjos

Na última quinta-feira, 15 de abril, o vereador Claudio Ramos, do Partido dos Trabalhadores – PT, concedeu entrevista ao programa Bom Dia Cenário.

O vereador é presidente da comissão de Transporte na Casa de Lei e iniciou a sua fala, trazendo à tona que irá convocar até o final do mês o secretário Ferrazense de Transporte e Mobilidade Urbana Álvaro Costa, o Kaká, para uma audiência pública sobre a Pasta em questão.

Claudio Ramos também falou sobre a fase vermelha, que a cidade de Ferraz de Vasconcelos encontra-se, no qual segue orientação do Governo de SP, e que na opinião dele, a municipalidade deve rever a questão do comércio local, mesmo que vá contra a recomendação do Estado.

Sobre as 188 casa do bairro Vila São Paulo, do Morar Bem II, no qual há 13 anos está com as obras paralisadas e que tinha retomado no ano passado, no governo do então prefeito José Carlos Fernandes Chacon, o Zé Biruta, mas que não avançou nas obras e que agora, na gestão da atual prefeita Priscila Gambale (PSD), o documento assinado pelo seu antecessor de uma contrapartida de um novo empreendimento para o município, ele acredita que a nova prefeita deve verificar as datas e peitar a empresa em questão nos prazos de entrega da obra.

Por fim, o vereador falou sobre a questão da pandemia e vacinação em Ferraz, no Alto Tietê e no Brasil. Ele destacou que o Governo Federal foi omisso, desde o início da doença, mas que o Governo Estadual de SP, está demorando para entregar as vacinas, por isso a colocação negativa da cidade de Ferraz no Ranking do Vacinômetro.