O Fundo Social de Solidariedade de Poá, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, recebeu nesta semana, a doação de 1,2 mil cestas básicas. Os alimentos serão distribuídos para famílias carentes do município, em situação de pobreza e extrema pobreza (alta vulnerabilidade). As doações foram feitas pelo Shibata Supermercados e pelo Fundo Social de Solidariedade do governo do Estado.

De acordo com a responsável pela pasta, Patrícia Batista, foi recebido do Shibata Supermercados 300 cestas básicas, equivalente a 4.176 quilos de mantimentos, nesta quarta-feira (14/04). “Essa doação é muito importante, porque chega em um momento complicado, em virtude da pandemia. Existem famílias que estão passando por grandes dificuldades, por isso que agradecemos, de coração, essa ação do Shibata”, afirmou a prefeita Marcia Bin.

Segundo o gerente da unidade Poá da rede Shibata Supermercados, Fábio Rogério Pires de Freixo, essas cestas são apenas a primeira parte da doação. “Está previsto o envio de mais 300 cestas até o final deste mês de abril. Elas são compostas por açúcar, arroz, feijão, sal, óleo, café, macarrão, molho de tomate, farinha de trigo e farinha de mandioca. Esperamos poder fazer a diferença com esta nossa contribuição”, ressaltou.

MAIS 900 CESTAS DO FUNDO SOCIAL ESTADUAL DE SOLIDARIEDADE

Nesta terça-feira (13/04), a prefeita Marcia Bin esteve reunida com a presidente do Fundo Social do Estado de São Paulo, Bia Doria, no Palácio dos Bandeirantes. Acompanhada pela secretária municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Patrícia Batista, a chefe do poder Executivo recebeu a doação de 900 cestas básicas, que já foram direcionadas ao Fundo Social do município.

“Agradecemos ao Fundo Social de São Paulo, em nome da presidente Bia Doria, porque sabemos da realidade de muitas famílias poaenses e essas cestas chegam para auxiliar a nossa população, principalmente neste momento delicado em que estamos vivendo”, destacou a prefeita Marcia Bin.

Os alimentos irão compor os estoques e beneficiar as famílias em situação de vulnerabilidade, assistidas pelo Fundo Social do município. Além disso, a distribuição também será realizada pelos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS).Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social pelo telefone 4636-3757.

