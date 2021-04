A Secretaria Municipal de Saúde realiza nesta sexta-feira (16/04) a segunda etapa de imunização dos idosos de 75 e 76 anos que já receberam a primeira dose da vacina CoronaVac, que é o imunizante do Instituto Butantan. Os suzanenses que se enquadram neste grupo beneficiado poderão receber a segunda dose em um dos três polos de vacinação descentralizados nas regiões norte, central e Palmeiras, apresentando documento com foto, CPF e o cartão de vacinação obtido na primeira etapa.

O atendimento deverá ocorrer na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador), no Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU) Alberto de Souza Candido (rua Teruo Nishikawa, 570 – Jardim Gardênia Azul) e na Escola Municipal (E.M) Odário Ferreira da Silva (rua Valdir Dicieri, 305 – Jardim Belém/Distrito de Palmeiras). A aplicação será das 8 às 17 horas, com o sistema drive-thru disponível no Parque Municipal Max Feffer. A entrada de veículos será pela Avenida Brasil.

A campanha desta quinta-feira (15/04), que contemplou os idosos de 67 anos com a primeira etapa da imunização, alcançou mais 1.823 pessoas nos três polos de vacinação. O ato contou com a participação do prefeito Rodrigo Ashiuchi, do secretário de Saúde, Pedro Ishi, e do chefe de Gabinete, Afrânio Evaristo.

“Acompanhei todo o processo de imunização. Tivemos uma boa adesão, tendo, inclusive, recebido a deputada federal Kátia Sastre, que trouxe sua mãe de 67 anos, por meio do sistema drive-thru. Agradeço a todos da equipe da prefeitura pelo empenho e forte atuação”, destacou Ashiuchi.

Ao todo, o município contabiliza 36.282 aplicações, sendo 28.770 com a primeira dose e 7.512 indivíduos que já concluíram ciclo com a segunda dose, garantindo a eficácia imunológica. Na próxima semana, nos dias 22 e 23 de abril, serão contemplados com a segunda aplicação os grupos de idosos de 74 a 72 anos e de 71 a 69 anos de idade que já receberam a primeira dose da CoronaVac/Butantan, respectivamente.

De acordo com o titular da Saúde suzanense, a importância da adesão à segunda dose deve ser reforçada. “Pedimos para que todos fiquem atentos ao cronograma de vacinação, que é periodicamente atualizado em todos os canais oficiais da Prefeitura de Suzano, além da divulgação junto à imprensa local. Tenho certeza que todo mundo conhece um amigo, vizinho, pai ou avô que faz parte do público beneficiado. Vamos fazer a informação correta circular, consultando sempre fontes oficiais da administração municipal”, concluiu Ishi.

O quadro com datas e orientações pode ser acessado pelo link http://bit.ly/CronogramaVacinaSuzano, disponível na página inicial do site www.suzano.sp.gov.br. Todas as informações também são atualizadas nas redes sociais da municipalidade, no Facebook (www.facebook.com/prefsuzano/) e no Instagram (www.instagram.com/prefeituradesuzano/). Em caso de dúvidas, a Vigilância Epidemiológica pode ser consultada diretamente pelo telefone (11) 4745-2035.

Crédito das fotos: Paulo Pavione/Secop Suzano