Mogi das Cruzes liberou nesta quarta-feira (14/04) a abertura do agendamento online para imunização contra a Influenza. A primeira fase da Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe começou nesta semana e atende crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas, povos indígenas e trabalhadores da saúde. Para essa etapa, o município recebeu 16 mil doses

O agendamento online está disponível para vacinação neste sábado, dia 17 de abril, em 12 unidades de saúde: Alto Ipiranga, Botujuru, Braz Cubas, Jardim Camila, Jardim Universo, Mineração, Nova Jundiapeba, Ponte Grande, Santa Tereza, Santo Ângelo, Vila Natal e Vila Suíssa. O esquema foi adotado para evitar aglomerações e esperas por conta da vacinação contra a Covid-19, também em andamento na cidade.

O agendamento pelo CliqueVacina deve ser utilizado para crianças de 6 meses a 6 anos incompletos (5 anos e 11 meses) que estejam com caderneta de vacinas em dia. No entanto, é necessário portar CPF da criança para realizar o agendamento online. Do contrário, a vacinação será feita diretamente na unidade.

Gestantes, mulheres até 45 dias após o parto, indígenas e trabalhadores da Saúde que atuam como autônomos ou em clínicas particulares também podem realizar o agendamento online. Quem trabalha em hospitais e unidades públicas de saúde receberão a dose em seus locais de trabalho.

São considerados trabalhadores da Saúde aqueles que atuam nos espaços e estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde humana dos diferentes níveis de complexidade (sejam profissionais de saúde ou trabalhadores de apoio) como hospitais, unidades de pronto atendimento e unidades da atenção básica, clínicas, ambulatórios, laboratórios, drogarias. É necessário apresentar RG ou Registro Profissional e comprovante de atuação (crachá ou holerite).

CONFIRA OS DETALHES DA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE/ INFLUENZA

1) SEM necessidade de agendamento nas UBSs e PSFs:

Crianças de 6 meses até 5 anos e 11 meses

– Aquelas com vacina de rotina já agendada nas unidades de saúde no período da campanha: comparecer no dia do agendamento da vacina de rotina para receber a dose contra a Gripe (dentro do período divulgado para a campanha)

– Aquelas com caderneta de vacinação em ATRASO: comparecer na unidade de saúde em qualquer dia, não necessitando de agendamento.

Gestantes

– A dose será aplicada no mesmo dia em que já estiver agendada consulta de pré-natal ou exames nas unidades de saúde municipal (dentro do período divulgado para a campanha).

Puérperas – mulheres até 45 dias após o parto

– A dose será aplicada no dia de consulta do bebê já agendada na unidade (dentro do período divulgado para a campanha).

2) COM AGENDAMENTO NO SITE DA PREFEITURA “CLIQUE VACINA”:

Crianças de 6 meses a 6 anos incompletos (5 anos e 11 meses)

Gestantes e Mulheres até 45 dias após o parto sem agendamento próximo no posto de rotina

Indígenas

Trabalhadores da Saúde