A Prefeitura de Itaquaquecetuba vai gerar uma economia significativa nas contas de energia elétrica no próximo mês, com a troca da bandeira tarifária. As mudanças aconteceram nesta quinta-feira (15), em diversos locais como escolas municipais, Unidade Básica de Saúde, além do Paço Municipal.

Com as orientações do Plano São Paulo, a Prefeitura de Itaquaquecetuba, que atende das 8 às 17 horas, suspendeu os atendimentos ao público e adotou o sistema de home office para parte dos servidores públicos. Com estas alterações, a Administração Pública pôde solicitar a mudança para a bandeira branca, a qual trará uma economia significativa ao município de até 11% de economia, uma vez que os horários de maior contenção são das 22h30 às 16h30.

A tarifa branca reflete o consumo de acordo com o horário em que a energia é utilizada, ou seja, se o consumidor centralizar o consumo fora do período de ponta pode reduzir seus gastos. Com a redução de custos, o Poder Público consegue realizar investimentos em outras áreas, sobretudo na Saúde, em tempos de pandemia, que necessita de muitos investimentos.

Segundo o secretário de Governo de Itaquá, Marcello Barbosa, com alguns funcionários em home office ou mesmo em revezamento, fez com que a Prefeitura conseguisse mudar para a Bandeira Branca. “É uma redução no consumo de energia no final do mês, que gera uma significativa redução de gastos ao longo dos meses. Isso em um momento crítico em que vivemos, principalmente nesta pandemia, faz uma grande diferença”, finaliza Marcello.

Para o secretário de Administração e Modernização, Mário Toyama, estas ações são importantes para a vida financeira da prefeitura, pois reflete diretamente na vida da população. “É importante economizar, tendo em vista que a Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba, tem vários prédios na cidade, com diversas prestações de serviços, com isso, economizando, sobrará recursos para outras demandas”, explica Toyama.