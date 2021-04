A Prefeitura de Suzano informa que faleceu na manhã desta segunda-feira (19/04) o controlador geral do município, Edson Gianuzzi, vítima do novo coronavírus (Covid-19). O colaborador, de 66 anos, lutava contra a doença desde o início do mês de março, estando internado em um hospital privado na capital paulista desde então.

Gianuzzi, que no início do ano assumiu a Controladoria Geral do Município, já tinha passagem pela administração municipal ocupando o cargo de secretário de Meio Ambiente de Suzano, entre 2019 e 2020. Porém, foi como delegado da Polícia Civil que passou grande parte da vida.

Em 1975, Gianuzzi começou como agente policial, após ser aprovado em concurso público. Anos depois, em 1982, passou a investigador. Nesses dois cargos trabalhou em várias unidades na capital paulista. Em 1985 se formou em Direito pela Faculdade Integrada de Guarulhos. Quatro anos depois, em 1989, chegou a Suzano, onde começou a trabalhar como delegado plantonista. Até 2004 exerceu as funções de delegado assistente, diretor da Cadeia Pública e diretor da 132ª Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran).

Depois disso foi para Santo André onde assumiu como delegado titular do 1º Distrito Policial (DP) e diretor da 23ª Ciretran. Na sequência foi a Mogi das Cruzes para se tornar delegado titular do 2º DP, em Brás Cubas. Seu retorno a Suzano ocorreu em 2014, ano em que foi designado delegado titular da Delegacia Central.

O secretário deixa a esposa Teresinha Lira Gianuzzi e dois filhos, o médico ortopedista Danilo Lira Gianuzzi e o médico veterinário Leandro Lira Gianuzzi.