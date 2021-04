Oportunidade! Hoje (19/04), o polo de Poá da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) abre inscrições para o processo seletivo em seis cursos gratuitos: Licenciatura em Letras, Matemática e Pedagogia e Bacharelado em Tecnologia da Informação, em Ciência de Dados e Engenharia de Computação.

Ao todo são oferecidas 48 vagas. As inscrições podem ser feitas a partir das 10h desta segunda, e seguem até o dia 20 de maio, às 23h59, pelo site vestibular.univesp.br. Os cursos terão início em agosto.

Para participar o candidato deve ter concluído o ensino médio ou com o término previsto até o período da matrícula. Não há limite de idade. O custo da inscrição é de R$ 45, com a possibilidade de isenção.

As provas do processo seletivo serão realizadas nos dias 13 de junho (Licenciaturas) e 20 de junho (Computação), às 13h, de forma presencial. A lista completa do local do exame será previamente divulgada no dia 2 de junho pelo site: vestibular.univesp.br.

Não deixe a oportunidade passar. Participe!

Fonte: Prefeitura de Poá-SP