A partir desta terça-feira (20), a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos iniciará a imunização contra a Covid-19 em idosos com 66 anos ou mais. A vacinação ocorrerá em seis polos espalhados pela cidade. A aplicação ocorrerá nestes locais das 8 às 15 horas.

Os polos são os seguintes: Igreja Nossa Senhora da Paz, no Centro, e nos postos de saúde dos bairros Jardim Rosana, Jardim Bela Vista, Vila Margarida, Vila São Paulo e Cidade Kemel. Cabe lembrar que, no ato da imunização, é necessário apresentar documento de identificação com foto e comprovante de residência.

Vacinação dos profissionais da saúde

Também nesta terça-feira, Ferraz inicia a aplicação da segunda dose para profissionais da saúde que já receberam a primeira aplicação com a vacina da Astrazeneca. Neste caso, a imunização ocorrerá nos postos de saúde dos bairros Jardim Rosana, Jardim Bela Vista, Vila Margarida, Vila São Paulo e Cidade Kemel, também das 8 às 15 horas. Ou seja, não haverá a dose para estas pessoas no polo do Centro, na Igreja Nossa Senhora da Paz.

Vale frisar que, além do documento de identidade, o profissional da área deve apresentar o cartão de vacinação disponibilizado na primeira aplicação.