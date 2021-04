“Estamos trabalhando com seriedade, comprometimento e respeito com o dinheiro público.” Com esta afirmação, o secretário de Governo e Administração de Poá, Marcio Borzani, definiu a economia superior a R$ 9 milhões que a administração municipal está promovendo junto aos cofres públicos, por meio da realização do pregão eletrônico para contratação da nova empresa, que ficará responsável pelo fornecimento da internet e telefonia para o Poder Executivo.

Com a abertura dos envelopes feita na última sexta-feira (15/04), a empresa vencedora do certame foi a Wireless Comm Services Ltda, que apresentou o valor anual de R$ 529.996,80, ou seja,R$ 44.166,40 por mês. Atualmente, quem tem a responsabilidade de fornecimento da internet e telefonia é a empresa America Net S/A, com quem a administração municipal tem contrato desde 2015. Durante os últimos quatro anos, a referida empresa recebeu da municipalidade o valor de R$ 11.969.775,12. Com a realização do pregão eletrônico, até o final do governo Marcia Bin, o valor pago com o fornecimento de internet e telefonia será de R$ 2.119.987,20, o que representa uma economia de R$ 9.849.787,92.

“Em um ano, a mudança de empresa representará uma economia superior a R$ 1,3 milhão. Ficamos muito felizes com o resultado do pregão eletrônico por ver a economia adquirida e, ao mesmo tempo, concluímos ser um contrassenso uma empresa baixar o valor da prestação de serviço em mais de R$ 1,7 milhão em um espaço de dois anos e, em mais de R$ 1,2 milhão no intervalo de um ano”, enfatizou o secretário.

Com a abertura dos envelopes e a empresa escolhida para o fornecimento do serviço, basta apenas a assinatura da prefeita Marcia Bin para a nova prestadora passar a atuar no município. “Como já foi dito antes, estamos procurando cortar os custos o máximo possível. Estamos revendo todos os contratos, com o objetivo de reorganizar a saúde financeira do município”, afirmou a chefe do poder Executivo.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

2015

America Net S.A – R$ 1.204.169,62

2016

America Net S.A – R$ 2.575.311,00

2017

America Net S.A – R$ 4.679.522,62

2018

America Net S.A – R$ 2.977.689,59

2019

America Net S.A – R$ 2.416.573,82

2020

America Net S.A – R$ 1.895.959,09

2021

Wireless Comm Services Ltda – R$ 529.996,80 (novo contrato)

FOTO: Rodrigo Nagafuti – Secom Poá