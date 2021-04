Com o objetivo de promover a reflexão e discussão dos temas atuais da educação, a UMC promove o primeiro Simpósio da Pedagogia para falar dos desafios e as perspectivas da educação do século 21. O evento será realizado nos dias 20 e 22 de abril a partir das 19 horas. A reunião será totalmente online e gratuita, quem participar do evento receberá um certificado de participação.





No dia 20 de abril o evento vai discutir a implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e seus desafios. Para esse debate contaremos com a presença do professor Anderson Zaneti, da mestra em políticas públicas Andrea Souza, e da supervisora de ensino Fernanda Fontanelli.

Já no dia 22 de abril o evento vai falar sobre pedagogia além da escola. Para essa discussão o simpósio contará com a presença da pedagoga e líder do movimento “Além de Prô” Mayara Rodrigues, e da pedagoga e técnica pedagógica Carolina Domingues.

As inscrições vão até hoje no site https://bit.ly/32ml8xl

Link para o encontro do dia 20: https://bit.ly/3dtHhtO

Link para o encontro do dia 22: https://bit.ly/3drbwRR