FAZER MARKETING COM MORTES?

Ainda estou tonto com a cacetada que deu Rubinho do Instituto Raízes, no deputado estadual Rodrigo Gambale. No dia 22 de abril, o fundador do Instituto Raízes, Rubens de Souza, o Rubinho, concedeu uma entrevista para a TV Cenário, no programa “Bom dia Cenário” e quando ele assistiu um vídeo do deputado Rodrigo Gambale que esteve na cidade de Itaquaquecetuba prestigiando a inauguração do Hospital de Campanha, ele soltou essa: “Eu não consigo entender essas coisas, quando eu vejo uma matéria dessa, meu estômago remói. Estão morrendo 4 mil pessoas por dia, e a classe política está se organizando para ter publicidade. Inaugurar um Hospital de Campanha, está de ‘SACANAGEM’. Teria que usar todo este tempo e estrutura de gente viajando, do governador vindo de helicóptero para Itaquá, para pensar como iremos superar a pandemia, ao invés de fazer publicidade com essas mortes”, disse Rubinho.

CLÁUDIO RAMOS, O CANDIDATO DA ESQUERDA EM FERRAZ!

O pré-candidato a deputado federal, o atual vereador Cláudio Ramos do PT, tem feito a lição de casa ao menos na cidade onde mora. Ele que na última eleição em 2018 teve perto de 5 mil votos na cidade e um pouco mais de 8 mil votos no total, tem conversado com diversas lideranças da cidade e já definiu o seu coordenador de campanha. Ricardo Melão recebeu o convite recentemente do parlamentar e já aceitou a nova missão. “Jair, não mudei de time, na eleição passada o meu candidato a deputado federal foi o Cláudio Ramos, agora estou tendo o privilégio de poder coordenar sua campanha”, disse Melão em um momento da entrevista que concedeu ao “Bom dia Cenário”.

MELÃO COM SANGUE NOS OLHOS

Mesmo não confirmando que exista alguma mágoa em relação ao atual deputado estadual Rodrigo Gambale, Melão demonstra no mínimo uma tristeza com Rodrigo Gambale. Quase todos da cidade tem conhecimento e, Melão não faz questão de esconder que, quando o então comunicador Rodrigo Gambale decidiu sair candidato, poucos naquele momento acreditaram que daria certo, e uma das primeiras pessoa que acreditou foi ele, porém, assim como aconteceu com alguns apoiadores dos Gambale, não tiveram o espaço que mereciam. E com (sangue nos olhos), pelo que se percebe em Melão, será “ponto de honra”, ajudar eleger Cláudio Ramos a deputado federal.

DOBRANDO COM GENTE GRANDE!

Ricardo Melão, já teria até articulado uma grande dobrada com uma pessoa bem forte em Ferraz de Vasconcelos. Segundo minhas fontes, será com alguém que todos estão pensando que ele desistiu da política, mas na verdade, ele só está pegando impulso para quando divulgar sua candidatura, vir com tudo e disputar com chances de vencer as eleições de deputado estadual. Quem será?

DR. JORGE ESTÁ MUITO QUIETO, QUAL O VERDADEIRO MOTIVO!

Muitas especulações estão circulando ultimamente nas rodas políticas, sobre o sumiço do ex-prefeito de Ferraz de Vasconcelos, Dr. Jorge Abissamra. Algumas teses afirmam que ele desistiu de vez da política e essa desistência teria partido por parte da sua esposa, Dra. Elaine Abissamra, que não tem mais nenhuma vontade de disputar eleição em Ferraz, pois, ela se sente injustiçada com o que aconteceu na última eleição. Uma outra tese, diz que o médico já está preparando o seu filho, Dr. Jorginho Abissamra, para disputar as eleições, e o que se diz é que, se o deputado estadual Rodrigo Gambale vier candidato a estadual, ele lança o filho também estadual, se Gambale vier federal, ele lança o filho federal. A ideia seria enfraquecer o parlamentar e consequentemente fazê-lo perder a eleição do ano que vem. Uma outra tese, essa um pouco mais absurda na minha opinião é, que Dr. Jorge já teria uma acordo com Rodrigo Gambale; tipo assim: “Eu não atrapalho seus planos e você abre as portas para mim em Ferraz e em algumas cidades onde Gambale tem abertura”. Em qual dessas teses você acredita?