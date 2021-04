O fundador do Instituto Raízes, que a mais de 20 anos desenvolve um trabalho social em Ferraz e em diversas cidades do estado de SP, Rubens de Souza, mais conhecido como Rubinho, concedeu entrevista ao programa Bom Dia Cenário, no dia 22 de abril.

Rubinho falou da criação do Instituto e de alguns serviços ofertados nas últimas décadas, que segundo ele, todos passam pela Educação. Sobre o mesmo tema, o entrevistado destacou sobre as desigualdades que existem nas escolas e faculdades, com filhos de trabalhadores e negros. Ele citou diversos exemplos de superação e, inclusive, o seu mesmo, que venceu todo preconceito e discriminação para realizar os seus sonhos e objetivos.

Uma feliz novidade trazida pelo entrevistado foi sobre um Festival de música que acontecerá em breve, de forma remota, para valorizar e divulgar o trabalho de cantores e compositores de todo o estado de SP. Haverá votação popular e premiação para o vencedor.

Sobre a pandemia, Rubinho destacou a falta de compromisso do governo Bolsonaro na aquisição de vacinas. Ele falou na lentidão da distribuição dos imunizantes aos Estados brasileiros.

Quando perguntado se viria como candidato para o pleito de 2022, Rubinho disse que o seu nome está à disposição para deputado, mas que será uma candidatura e mandato participativo, no qual diversos segmentos da sociedade poderão opinar sobre as pautas de Políticas Públicas a serem debatidas. Atualmente, ele está filiado no PDT, mas deixou claro que é bem provável que assuma o partido Solidariedade, no qual deverá lançar a sua pré-candidatura.

Antes do término da entrevista, Rubinho deixou claro o seu desejo de visitar as cidades que o Instituto Raízes possui trabalhos sociais, para fortalecer os seus projetos futuros e somar em parcerias.