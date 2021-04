Na última quarta-feira, 21 de abril, feriado de Tiradentes, o programa Bom Dia Cenário trouxe com exclusividade o anúncio do coordenador de campanha do vereador Cláudio Ramos (PT) para as eleições de 2022. O aviso do nome partiu do próprio pré-candidato a deputado federal que através de um vídeo conclamou o nome de Ricardo Melão como o seu coordenador de campanha para o próximo pleito.

Ricardo Melão é empresário da cidade de Ferraz de Vasconcelos e participou com os olhos marejados de uma entrevista sobre o assunto. Ele já coordenou diversas campanhas de grupos políticos no município.

Melão demonstrou a alegria de ser convidado por Claudio Ramos para essa nova empreitada e destacou a recepção positiva do diretório petista de Ferraz com a boa nova.

Para ele, o fato do ex-presidente Lula está elegível para 2022, podendo disputar a presidência da República, dará ânimo e força para as candidaturas do PT para deputados. Segundo o entrevistado, nas eleições de 2018, o partido levou uma resposta da população nas urnas, devido há inúmeras inverdades ventiladas pela imprensa, sobretudo pela prisão do Lula.

O entrevistado detalhou um breve histórico de campanhas vitoriosas das quais o mesmo esteve na coordenação e/ou auxiliando. Inclusive, ele destacou que na última eleição, apoiou Cláudio Ramos para deputado federal e Rodrigo Gambale (PSL) para estadual.

Sobre as primeiras ações que tomará para articular a campanha de Cláudio Ramos, Melão enfatizou o diálogo como chave de vitória; inclusive, o mesmo disse que já iniciou a conversa com diversas lideranças que queiram abraçar a campanha do pré-candidato.

Por fim, Ricardo Melão agradeceu pela oportunidade e mostrou-se otimista com a nova missão.