O secretário estadual da Educação, Rossieli Soares, esteve em Ferraz de Vasconcelos na Paróquia Nossa Senhora da Paz, nesta segunda-feira (19) para acompanhar a vacinação dos profissionais da rede de ensino e visitar uma unidade escolar do município com o objetivo de verificar as ações de prevenção contra a Covid-19, já visando o retorno às aulas no dia 26 de abril.

O gestor foi recebido pela prefeita Priscila Gambale e pela secretária municipal da Educação, Cecília Cruz. Também estiveram presentes Kelly Hungria e Jackson Carlos, secretários da Saúde e Governo, respectivamente.

Rossieli conversou com profissionais da educação e acompanhou a aplicação de vacinas e disse estar muito satisfeito com a organização da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos. “Estou muito contente com o vi aqui em Ferraz, tudo bem organizado, e não podemos esquecer de agradecer aos profissionais da Saúde pelo grande trabalho realizado”, disse Soares.

Em seguida, o secretário e a prefeita visitaram a escola municipal Prefeito Helmuth Hans Hermann Louis Baxmann, no Parque São Francisco, para verificar as ações que foram implantadas visando o retorno às aulas.

Soares elogiou a estrutura da unidade que está seguindo rigorosamente todas as normas de segurança e higiene, como medição de temperatura, álcool em gel em vários ambientes, distanciamento dentro das salas de aula e utilização de equipamentos de proteção por todos funcionários e alunos.

“Ferraz é uma das cidades por onde passei que está melhor preparada para o retorno às aulas, seguindo as orientações da Saúde e fazendo o necessário para que as crianças tenham um retorno seguro”, falou o secretário.

Ao final da visita, a prefeita e o secretário conversaram com mães de alunos que estavam na unidade e que contaram sobre a vontade das crianças em retornar as atividades.