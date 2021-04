Sendo Cidadão de Ferraz de Vasconcelos acompanhei a corrida de Priscila Gambale para Eleição como Prefeita. Obteve votos suficientes para subir nas pesquisas mesmo tendo baixo custo em sua campanha, ao contrário de seu oponente. Tem como desafio reerguer com muito esforço os muros decadentes de Ferraz, consequências do antigo Governo que deixou pendências e escusas. Tem em suas mãos um mandato que a princípio necessita de aliados que em maioria está tendo antigos protagonistas reeleitos, que foram responsáveis pelo desgaste negativo da Cidade. A responsabilidade aumenta no momento que assumi um mandato em meio a uma crise viral que está desolando o nosso país, fazendo desordem nos órgãos públicos e privados de Saúde. Está em questão uma grande responsabilidade e compromisso com o povo, deixando sua marca e as portas abertas para um novo mandato. Tendo seus ideais em dia, por ocasião deste, conseguiu ocupar a primeira cadeira feminina da prefeitura de Ferraz, podendo criar meios para defender a mulher e seus conceitos. Conseguiu com garra a voz para participar de reformas igualitária com homens e mulheres e assumir Quatro anos de árdua infraestrutura. A positividade em minhas palavras se dá por motivo de querer acreditar em uma solução ou amenizar as desordens antigas; que pode ser prioridade em pauta. Aquecem o coração do Ferrazense de esperança em uma produtiva Gestão com outra visão e conceito. O atual grito brasileiro é único – um grito de desespero e incapacidade por não poder exercer seu direito de ir e vir. As contas não esperam e a mãe não dorme; com seu filho no colo – um choro infantil de fome, um grito de esperança do povo da velha cidade da Uva.

Já estamos indo para o quinto mês do Governo Gambale, e em minha opinião ainda é cedo para as cobranças, até porque ainda está recém-nascido o Governo Gambale. Será que as promessas feitas na campanha terão êxito nos quatro anos? Isso é uma resposta que teremos no final de um mandato árduo.

Espero e torço pela a Prefeita Priscila Gambale, pois acredito-me que vai se esforçar o máximo para deixar Ferraz de Vasconcelos ser sempre uma cidade dos Sonhos… Sonho que quase todo morador da cidade acreditou indo até a urna para votar na Gambale. Com isso Sra Prefeita o povo de Ferraz de Vasconcelos ainda acredita que esse Governo fará o melhor.

– Ouve o grito Gambale!

