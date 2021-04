A campanha “Plante o Bem: cultive sua solidariedade”, promovida pelo Viveiro Municipal Tomoe Uemura nesta quinta-feira (22/04) em celebração ao “Dia da Terra”, arrecadou mais de 300 quilos de mantimentos, entre alimentos e ração. Os itens, recebidos em troca de mudinhas de plantas cultivadas no próprio equipamento municipal, serão destinados ao projeto “Suzano Contra a Fome” e a entidades voltadas à proteção e ao bem-estar animal.

A ação desenvolvida por meio do atendimento em sistema drive-thru, instalado em frente ao Viveiro, recebeu centenas de suzanenses durante todo o dia. A entrega se iniciou às 9 horas e contou com a adesão de muitas pessoas que trafegavam pela região. O projeto encabeçado pela primeira-dama Larissa Ashiuchi também foi prestigiado pelo vereador Artur Takayama e pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi.

“Hoje vim apoiar esse importante projeto, que promove o bem, por meio da solidariedade, e que o Meio Ambiente, incentivando as famílias a plantarem em suas casas. Para contribuir, trouxe 14 quilos de ração, que certamente ajudará entidades e o próprio setor de Bem-Estar Animal. Parabenizo a primeira-dama Larissa e o prefeito Rodrigo Ashiuchi pelo empenho”, disse o parlamentar

Para Larissa, que também é responsável pela diretoria de Praças, Parques e Jardins, a campanha foi um sucesso e deve se repetir mais vezes. “Mesmo com esse friozinho que fez durante o dia todo, pudemos nos aquecer com a solidariedade dos suzanenses, que estão sempre prontos para ajudar o próximo. Entregar as mudinhas foi um momento de muita alegria, espero poder repetir esse tipo de ação em breve. Foi uma atividade muito bem aceita pela população”, detalhou.

Já o prefeito Rodrigo Ashiuchi reforçou a importância do projeto “Suzano Contra a Fome”, para o qual os alimentos serão destinados. “Essa é mais uma grande força-tarefa estabelecida no combate à pandemia, atuando diretamente no impacto deixado à área social e econômica. Por isso, não medimos esforços para traçar estratégias e se reinventar para garantir auxílio a quem mais precisa”, afirmou.

O “Suzano Contra a Fome” reúne diferentes ações de apoio voltadas à alimentação, contando com a colaboração do Fundo Social de Solidariedade, das secretarias municipais de Educação, de Saúde e da própria Assistência e Desenvolvimento Social, além do Banco de Alimentos, que é vinculado à pasta de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego. O objetivo é fortalecer e ampliar o atendimento às famílias em situação de extrema vulnerabilidade.

As doações de ração, em pacote lacrado, serão disponibilizadas a entidades voltadas à proteção e ao bem-estar animal, devidamente cadastradas junto à municipalidade, à exemplo de outras ações semelhantes como o “Tigela Cheia” e “Mercadinho do Bem”, desenvolvidas por meio do Fundo Social de Solidariedade.

Crédito das fotos: Irineu Junior/Secop Suzano