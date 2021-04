A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, intensificou os trabalhos de zeladoria entre sexta-feira e sábado (23 e 24/04) na Vila Figueira e no centro da cidade. As equipes da pasta limparam 35 bueiros e realizaram diversos serviços de manutenção e revitalização pelas ruas.

Os agentes municipais renovaram a pintura de sinalizações de trânsito e guias de vias e praças, limparam redes de drenagem de águas pluviais, fizeram trabalhos de roçagem, capinação, varrição, reparos de iluminação pública e podas de árvores. No total, as ações recolheram aproximadamente 12 toneladas de resíduos, prevenindo o entupimento dos canais de esgoto e garantindo o escoamento em períodos de chuva.

As ações ainda contaram com o apoio da Operação Cata-Treco, da Secretaria Municipal de Governo, responsável por circular pelos bairros recolhendo objetos inservíveis dos moradores. A iniciativa tem contribuído para o combate ao descarte irregular em Suzano e soma aos esforços da administração municipal para melhor atender a população.

Os trabalhos realizados na Vila Figueira fazem parte de um mutirão estabelecido no início do mês pela pasta para promover melhorias à cidade. Os bairros Jardim Imperador e Vila Urupês também haviam sido beneficiados nas semanas anteriores. A expectativa é que mais regiões sejam beneficiadas ao longo de maio.

O secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, afirmou que a intensificação da zeladoria aos fins de semana está sendo feita com o objetivo de acelerar a limpeza da cidade. “Com esta ampliação de esforços, evitamos possíveis alagamentos, enchentes e revitalizamos as vias de Suzano. Estamos trabalhando diariamente para promover melhorias na segurança e qualidade de vida para todos os moradores”, ressaltou.

O chefe do executivo, Rodrigo Ashiuchi, parabenizou todos os servidores municipais pela dedicação e trabalhos prestados em prol da população. “As ações de manutenção seguem acontecendo pelos bairros da cidade de acordo com cronograma oficial da administração municipal para que, dessa forma, todas as regiões de Suzano recebam os serviços necessários”, concluiu.

Solicitações, denúncias e reclamações podem ser feitas por meio da Ouvidoria Geral do Município, no telefone 0800-774-2007.

Crédito das fotos: Wanderley Costa/Secop Suzano