O Conselho Municipal de Saúde – CMS, vinculado ao Conselho Nacional de Saúde (CNS), instância de deliberação do Sistema Único de Saúde – SUS – de caráter permanente e deliberativo, que tem como missão e deliberação, fiscalização, acompanhamento e monitoramento das Políticas Públicas de Saúde.

Na última quinta-feira, 29 de abril, o programa Bom Dia Cenário recebeu os Conselheiros Municipais de Saúde de Ferraz de Vasconcelos, Dulce do Bem e Juca dos Santos (presidente), no qual concederam uma entrevista esclarecedora e informativa.

Os entrevistados agradeceram pela oportunidade de conversar e explicar a sociedade Ferrazense sobre a importância de um Conselho Municipal, composto pela sociedade civil, sobretudo na área da Saúde, algo primordial para o município.

Apesar de não ser uma atividade remunerada, o assunto é levado a sério pelos seus membros que encontram-se em reuniões ordinárias do Pleno, bem como com a Secretária de Saúde de Ferraz, Kelly Hungria, a prefeita do município de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale (PSD), dentre outros.

Juca dos Santos fez uma explanação inicial sobre Cidade, Política e República, da Grécia antiga, no qual respaldou a sua retórica sobre a importância de um Conselho Municipal. Ele explicou a função de um conselheiro e os trabalhos realizados para uma eficiente formulação, implantação e execução de Política Pública. Na área da Saúde, ele destacou a importância da atuação de um Conselho, sobretudo em tempos de pandemia.

Dulce do Bem destacou a importância deliberativa do Conselho Municipal de Saúde, bem como a participação popular para as decisões de direcionamento de verbas, contratação de Organizações Sociais – OS, serviços, dentre outros.

Os entrevistados responderam questões pertinentes sobre quarteirização do terceiro setor, judicialização da Saúde, cobrança do pleno cumprimento das Políticas Públicas de Saúde, recursos no Ministério Público; perguntas dos internautas que acompanhavam a transmissão.

Por fim, os Conselheiros Municipais de Saúde de Ferraz agradeceram pela participação, ratificando a sua representatividade pelos membros do Conselho e também do povo, e agradeceram pelas atividades prestadas pelos seus antecessores, uma vez que o Conselho Municipal de Ferraz funciona desde 2007, sendo bastante respeitado pelos demais Conselhos Municipais de Saúde do Alto Tietê.