PSL TROCA DE LÍDER NA ALESP E SONDA GRANDE LIDERANÇA DA REGIÃO!

O deputado Estadual Ferrazense Rodrigo Gambale, parece que não é mais o líder do PSL na ALESP; os motivos ao certo ainda não se sabe, mas o que chegou até o meu conhecimento é que a Janaína Pascoal é a nova líder e já estaria até nomeando as pessoas para ocuparem os cargos que outrora eram de Gambale. E não para por aí. Parece que o partido estaria preparando um novo nome para suprir a ausência do parlamentar na região, pois, todos já sabem que Gambale está atrás de outro partido para ser candidato a deputado federal. E esta pessoa seria alguém muito conhecido na região e principalmente em Ferraz de Vasconcelos, pois, só na cidade essa pessoa teve mais votos que Rodrigo quando disputou sua primeira e única eleição. Quem será?

POR QUE NINGUÉM MEXE COM A RADIAL?

Mais uma vez a população Ferrazense terá de esperar pela boa vontade da Municipalidade em relação as melhorias no transporte público da cidade. Por mais que a população reclama e até mesmo os funcionários tentam se movimentar, a Radial parece uma empresa “intocável”. Após quase cinquenta anos, tínhamos a esperança que ao menos uma licitação seria feita no ano passado, mas o sonho mais uma vez foi prorrogado para o início de fevereiro deste ano. Porém, o atual secretário de transporte da cidade, o Jovem Kaká, que já está se movimentando para ser o escolhido de Gambale para ser o candidato a deputado estadual, resolveu mais uma vez protelar a licitação; o que era para ser em fevereiro, passou para o mês de junho, já que segundo ele, o edital deixado pela antigo gestor Zé Biruta estava faltado muitos detalhes. Com isso, a população é obrigada a ficar cada vez mais a mercê de um serviço de péssima qualidade, e o que é pior, pagando uma tarifa que é uma das mais caras da região.

“KAKÁ”: O SECRETÁRIO NÚMERO 1

A pergunta que se faz é: “Kaká irá ter coragem de mudar algo neste aspecto, ou apenas irá continuar fazendo a sua pré-campanha de deputado estadual?” Digo isso pois, todos de dentro do atual Governo que o acompanham nas mídias sociais, já sabem que o garoto é sim, o “pupilo” da família Gambale. Ele tem a liberdade de circular em todas as pastas e fazer suas Lives, como se fossem suas próprias realizações. É possível vê-lo fazendo Live de asfaltamento, vacinação da Covid-19, entrega de kits escolares, entrega de ônibus escolares na cidade, resolvendo problemas nos bairros por conta das chuvas, falando de auxílio emergencial e muito mais; e isso é mais do que indícios que ele já sabe que será o escolhido para suceder o atual deputado estadual Rodrigo Gambale. Porém, na minha opinião, ele até pode continuar fazendo essas coisas, já que tem a anuência da prefeita, do deputado e dos titulares das pastas onde ele circula; mas neste momento, sua energia deve ser utilizada para ajudar a sociedade na questão do Transporte Público, que infelizmente nunca ninguém teve coragem de mexer. “Em Junho veremos”!

CULTURA APAGADA EM FERRAZ

Com todo respeito que tenho pela atual secretária de Cultura de Ferraz de Vasconcelos, Rose Crossi, a pasta de Cultura está deixando a desejar neste início de mandato. Sabemos que por conta da pandemia não se dá para realizar praticamente nada em relação a eventos presenciais, mas na questão digital dá sim para se fazer muitas coisas. “Há Jair, você está sendo injusto. Não dá para fazer muita coisa por conta da pandemia”. Não? Então irei colocar aqui um link para você acessar o site da secretaria de Cultura de Suzano. Apenas o que eles fizeram em 2021, bate sem sombra de dúvida todo mandato passado de Zé Biruta e o início da atual gestão. Confira: https://www.suzano.sp.gov.br/web/categorias/noticias/cultura/page/2/