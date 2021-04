Alunos começam a receber os kits na segunda-feira, dia 03 de maio



40 mil alunos da rede municipal de ensino de Itaquaquecetuba devem ser contemplados com um kit alimentação que começará a ser entregue na próxima segunda-feira, dia 03 de maio. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (29 de abril), pelo secretário da Educação, Lucas do Liceu e o prefeito Eduardo Boigues em reunião online que contou com a participação de mais de 8.500 pais e responsáveis de alunos matriculados.

Ao iniciar a reunião que foi transmitida pelo YouTube, o secretário municipal da Educação, Lucas do Liceu falou ressaltou a importância da união entre a escola, os pais, a sociedade e a comunidade: “É uma relação mais que necessária para construção da cidadania. Se uma pessoa tem dinheiro, mas não tem educação, ela continua pobre. A função da Educação ultrapassa a prática dentro das salas de aula. Assim, a atuação dos educadores influencia não apenas as crianças e suas famílias, mas também o bairro em que a escola se insere e a sociedade como um todo. A presença dessa instituição deve ser um diferencial positivo na comunidade e essa parceria é importante para todos, é uma proposta e construção de futuro”, salientou.

O prefeito Eduardo Boigues explicou como deve ser a logística para a entrega dos 40 mil kits de alimentos. “A partir da próxima segunda-feira caminhões com cestas vão abastecer as escolas às 8 horas. A princípio serão 20 unidades entre escolas e creches da rede municipal. Serão entregues 10 mil por semana. Até dezembro, independente da volta presencial ou não. Tudo dentro dos conformes e, quando chegar a hora, com garantia e tranquilidade de uma volta segura, com a vacina, menos risco de saúde, seja com 25 ou 35% da capacidade”, detalhou. O prefeito também falou sobre a importância de matricular as crianças que estão fora da escola. “Procure a escola mais próxima e demonstre o interesse por uma vaga. O Futuro é a Educação, através dos estudos nossas crianças terão chance no mercado de trabalho, chances na vida, matricule seu filho. E aqueles que já estão matriculados precisam estar firmes com presença mínima de 75% para ter o benefício do kit alimentação”, ponderou.

Todas as medidas sanitárias e de segurança serão tomadas durante a logística de entrega que terá, ainda, o suporte da Guarda Civil Municipal (GCM).

“Ao todo, 104 unidades entre creches e escolas serão postos de distribuição e os alunos deverão acompanhar os grupos de whatsapp em que estão inseridos para confirmar a data e horário de retirada. Serão 4 roteiros de entrega nos dias 3, 10, 17 e 24 de maio. Para a retirada é necessário documento do aluno (RG ou certidão de nascimento e documento do responsável que irá retirar). Na ocasião também será feita a atualização de cadastro dos alunos. Cada criança matriculada terá direito a um kit de alimentos”, explicou o secretário da pasta.

De acordo com o prefeito Boigues, cada kit de alimento será composto por um pacote de arroz de 5 quilos, feijão, macarrão, molho de tomate, açúcar, sal, café, leite em pó, óleo, bolacha doce e salgada e fubá, totalizando 12 tipos de alimentos.

Durante a reunião o chefe do Executivo esclareceu que o material escolar já conta com alguns lotes liberados e outros sob análise do Poder Judiciário, por isso, ainda em fase de separação. E para o ano que vem os estudantes devem receber antecipadamente os itens, um cronograma já está sendo preparado. O uniforme escolar (composto por um conjunto de inverno e um de verão), também deve ser entregue ainda no primeiro semestre, segundo o gestor.

Maria Cristina, Supervisora de Ensino, deu dicas aos pais de como auxiliar os filhos no ensino remoto e fortalecer o vínculo do aluno com a escola, como estabelecer horário fixo para atividades escolares, manter materiais separados, ambiente tranquilo e organização para auxiliar a família e o aluno.

Roteiros por região /Logística entrega dos kits

Roteiro 1- Jd Odete/ Marengo / Jd Napoli – 03 maio

Roteiro 2 – Centro / Monte Belo – 10 maio

Roteiro 3 – Caiuby/Vila São Carlos

Roteiro 4 – Centro/Maria Augusta