A secretária de Saúde de Poá, Claudia Cristina de Deus, esteve reunida

com o secretário de Saúde da cidade de São Paulo, Edson Aparecido, nesta

quarta-feira (28/04). O encontro teve como objetivo a busca de apoio

para a próxima reunião que será realizada com o secretário estadual de

Saúde, Jean Gorinchteyn, no próximo mês, em data ainda a ser definida.

O objetivo da secretária é buscar recursos junto ao Governo do Estado

para o Hospital Municipal Guido Guida. “Já é de conhecimento de todos

que o município está em estado de calamidade financeira (decreto nº

7.731/2021), ou seja, está sem recursos para investimentos e, até mesmo,

manutenção de serviços. A prefeita Marcia Bin e toda a equipe tem se

desdobrado para buscar meios de equilibrar a saúde financeira da cidade.

Por isso, esta reunião com o secretário Edson Aparecido tem essa

finalidade”, ressaltou Claudia.