Por Junior dos Anjos

Na última terça-feira, 27 de abril, o supermercado Shibata, localizado na Vila do Americano, fez uma doação de 600 básicas para o Fundo Social de Solidariedade de Ferraz de Vasconcelos, com o objetivo de auxiliar as famílias Ferrazenses que encontram-se em situação de vulnerabilidade devido à pandemia da COVID-19.

As cestas básicas doadas contém: arroz, feijão, açúcar, leite em pó, molho de tomate, sal refinado, farinha de trigo, macarrão espaguete, farinha de mandioca, óleo de soja, macarrão parafuso e café. Vale salientar que todos os alimentos estão dentro do prazo de validade e foram devidamente higienizados. O Shibata também doou máscaras de proteção facial de tecido.

O Fundo Social de Ferraz de Vasconcelos fez uma parceria com entidades religiosas que servirão como ponto de cadastro e distribuição dos alimentos para as famílias carentes.

SOBRE O GRUPO SHIBATA

Entre os fundadores sempre foi colocado em prática os ensinamentos de seus pais, que é trabalhar com dedicação, honestidade e determinação. Além disso, o respeito mútuo, pois foram o que lhes deu força para expandir com sucesso. No fim de 1999, estrategicamente foram vendidas seis unidades de Mogi das Cruzes.

Posteriormente o Grupo retomou as atividades através da aquisição de supermercados existentes e abertura de novas lojas, juntamente com os irmãos Kimoto. As unidades localizam-se nas cidades de Caçapava, Caraguatatuba, Itaquaquecetuba, Jacareí, Taubaté, Biritiba-Mirim, Mogi das Cruzes, Ferraz de Vasconcelos, São Sebastião, Aparecida, São José dos Campos e Suzano, totalizando vinte e seis lojas.