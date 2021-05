Com o objetivo de continuar desenvolvendo o plano de retomada pós-pandemia, que visa um retorno rápido e efetivo da economia da cidade, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Ferraz de Vasconcelos está com inscrições abertas para três cursos de qualificação. O cadastro pode ser realizado de forma online até o dia 4 de maio. São 60 vagas no total e as aulas também ocorrerão à distância por meio do Microsoft Teams.

A formação “Higiene na Manipulação de Alimentos” será ministrada entre os dias 10 e 14 de maio, das 9 às 13 horas. O conteúdo programático do curso compreende tópicos como segurança de alimentos e perigos nos alimentos. A carga horária da qualificação é de 20 horas, sendo 16 horas ministradas pelo Senac e quatro horas pelo Sebrae.

Já a segunda formação, “Converta suas Vendas Criando uma Experiência de Compra”, é direcionada para microempreendedores ou pessoas que queiram desenvolver o ofício. As aulas ocorrerão de 10 a 14 de maio, das 18 às 22 horas. Neste curso, os alunos poderão aprender sobre o conceito de experiência de compra, principais reclamações de consumidores do varejo, entre outros aspectos. A carga horária segue o mesmo esquema da divisão de 20 horas entre Senac e Sebrae.

Para finalizar, a terceira qualificação será a “Venda melhor com Técnicas Consultivas”, que terá as aulas ministradas entre os dias 11 de 18 de maio, das 18 às 22 horas. Entre os pontos que serão aprendidos, está tipos de vendas, venda empurrada versus venda focada nas necessidades do consumidor e etc. A carga horária também é padrão.

Seguem links para inscrições:

– Higiene na Manipulação de Alimentos – https://bit.ly/39AaroB

– Converta suas Vendas Criando uma Experiência de Compra – https://bit.ly/39Aaktb

– Venda Melhor com Técnicas Consultivas – https://bit.ly/3maHy7y