Por: Junior dos Anjos





A primeira parcela do novo auxílio emergencial, paga no mês de abril, beneficiou mais de 28 mil pessoas no Alto Tietê.

A cidade de Mogi das Cruzes ficou em primeiro lugar no ranking, com 8.594 e em seguida ficou Itaquaquecetuba com 5.380.

O município de Ferraz de Vasconcelos ficou em terceiro lugar com 3.996 beneficiados atendidos. Em quarto lugar, aparece a cidade de Suzano com 3.910 pessoas.

As demais cidades do Alto Tietê ficaram na seguinte classificação:

5° Poá (2.394);

6° Arujá (1.335);

7° Santa Isabel (1.041);

8° Guararema (684);

9° Biritiba-Mirim (514);

10° Salesópolis (152).