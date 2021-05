O prefeito Caio Cunha embarca nesta terça-feira (04/05) para Brasília com uma agenda repleta de compromissos oficiais. Ao lado do secretário municipal de Planejamento e Urbanismo, Claudio de Faria Rodrigues, Caio estará nos Ministérios da Educação e do Turismo e também conversará com deputados federais que possuem atuação em Mogi das Cruzes e região em busca de apoio contra a instalação de um pedágio na rodovia Mogi-Dutra. A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Simone Margenet Cunha, fará parte da comitiva, mas suas despesas serão pagas com recursos próprios.





“Nossa agenda em Brasília será intensa e de muito trabalho. Temos projetos bem encaminhados para Mogi das Cruzes e vamos acertar detalhes pontuais de cada um deles, conversando diretamente com as autoridades federais. Outro ponto fundamental será reforçar nossa posição totalmente contrária à tentativa do Governo do Estado de instalar um pedágio na Mogi-Dutra. Vou conversar com deputados que atuam na região para intensificar nossa mobilização contra essa proposta absurda”, afirmou o prefeito.

A articulação contra o pedágio será mais um passo no trabalho de repelir a proposta. Na semana passada, em uma carta direcionada ao Governo do Estado, o prefeito afirmou de forma veemente que é contrário à ideia: “Venho por meio desta reiterar minha posição: sou absolutamente contra a instalação de uma praça de pedágio na rodovia Mogi-Dutra. Meu posicionamento não é apenas como prefeito, mas como cidadão e mogiano – vivo aqui desde que nasci. A implantação desse pedágio seria um desastre, um retrocesso e um verdadeiro obstáculo ao desenvolvimento de Mogi e de toda a região do Alto Tietê”, diz um trecho do documento.

Além da luta contra o pedágio, uma das agendas confirmadas ocorrerá no Ministério da Educação, onde o prefeito tratará da Clínica Escola do Autista e da Escola do Futuro. O primeiro projeto – que já constava do Plano de Governo de Caio Cunha – recebeu uma emenda parlamentar de R$ 2,5 milhões do deputado federal Marco Bertaiolli. Com essa verba, a Prefeitura vai construir a primeira instituição para tratar especificamente do Transtorno do Espectro Autista. Já a Escola do Futuro, prevista para o Distrito de Jundiapeba, atenderá alunos do ensino fundamental ciclo II (6º ao 9º ano), reforçando a questão da cidadania para os pré-adolescentes.

Outra agenda será no Ministério do Turismo, onde o prefeito mogiano buscará investimentos para os Parques da Cidade, Centenário e Leon Feffer. O objetivo é buscar recursos para investimentos nos três espaços, com destaque para o Leon Feffer, que possui 26 hectares de área. Inserido na Área de Proteção Ambiental da Várzea do Tietê, o Leon Feffer abriga o Viveiro Municipal, com cerca de 25 mil mudas, e possui equipamentos de lazer como quiosques, campo de futebol, campo de futebol de areia, quadras poliesportivas, quadras de voleibol, pista de skate, playgrounds, lago e trilha para caminhada.

Agricultura e reurbanização de Jundiapeba

A viagem a Brasília terá ainda outros objetivos. O prefeito Caio Cunha aguarda a confirmação de agendas no Ministério da Agricultura, onde tratará da revitalização de vias na Chácara dos Baianos, com o objetivo de facilitar o escoamento da produção agrícola local – uma das mais importantes de Mogi das Cruzes e de toda a Grande São Paulo. Outra ação ocorrerá no Ministério do Desenvolvimento Regional, onde Caio Cunha buscará recursos para a reurbanização de Jundiapeba, um dos principais distritos da cidade, com cerca de 80 mil habitantes.