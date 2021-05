A Secretaria de Abastecimento e Segurança Alimentar reuniu a equipe de trabalho do Parque Ecológico Mario do Canto, em Itaquaquecetuba, neste domingo, dia 02, para realizar um mutirão de limpeza e organização. Entre as tarefas realizadas, houve a limpeza do local com a retirada de galhos e folhas secas e outras providências para manter o lugar agradável para receber os visitantes.





A ação organizada no parque serviu para fechar alguns buracos, além de retirar folhas secas das plantas, por exemplo. De acordo com o secretário da pasta, Aparecido Ribeiro de Almeida, o Magrão, esta força-tarefa foi realizada pela equipe que trabalha no Parque Ecológico e tem como objetivo deixar o espaço mais bonito para melhorar ainda mais o acolhimento dos visitantes.

“A gente busca deixar o parque mais bonito e acolhedor. Recebemos visitantes de muitas cidades, além de grupos que deixou de vir de maneira temporária por causa da pandemia. Aqui, também melhoramos a aparência dos banheiros com uma nova pintura, além das limpezas constantes”, explica Magrão.

Já o prefeito Eduardo Boigues explica que a visita do parque não é apenas para passeio, mas também para a prática de atividade física. “O Parque é um ótimo lugar para vir com os familiares e amigos, exatamente por isso, é importante manter o local sempre limpo para receber da melhor forma os visitantes”, relata Boigues.

O Parque Ecológico Mario do Canto é rico em sua fauna e flora. Está localizada na rua Cabrália Paulista, s/n, no bairro Estação e funciona de terça a domingo, das 6 às 19 horas.