Atenção!

Os profissionais que atuam na área da saúde e ainda não conseguiram se vacinar contra a Covid-19 terão mais uma oportunidade. As doses serão aplicadas na próxima sexta-feira (07/05), das 9 às 15 horas, no Reino da Garotada e na Praça da Bíblia.

Para a imunização é preciso apresentar documento pessoal com foto, CPF, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), e comprovante de endereço do município de Poá ou de vinculo empregatício com empresa da cidade e um documento que conste a atividade funcional (carteira de trabalho, registro de classe ou documento que comprove atividade no serviço na área da saúde).

E não se esqueça, é preciso respeitar um intervalo de 14 dias entre a vacina da Covid-19 e a da Influenza (gripe).

Locais de vacinação:

REINO DA GAROTADA: Rua São Francisco, 168, bairro Biritiba. Com sistema drive-thru.PRAÇA DA BÍBLIA: Rua Vicente Guida, centro. Sem sistema drive-thru.

Vacinação Solidária: A campanha continua. Você pode contribuir com a doação de um quilo de alimento não perecível e ajudar a quem mais precisa, principalmente neste momento de pandemia.

E vamos juntos na luta contra a Covid-19!Use sempre máscara, álcool gel, e evite aglomerações. Se cuide!