QUEM PROCURA ACHA!

Está rolando um boato na cidade, que um enciumado e desconfiado colocou um chip rastreador no carro de alguém para pegar uma suposta traição. Segundo rola nos bastidores, a pessoa começou a desconfiar de alguém que trabalha no mesmo local do (a) companheira, e de vez em quando sentia algo estranho no ar; foi aí que teve a “brilhante” ideia de pôr um rastreador no carro. Aí vocês já devem imaginar, né? O carro foi parar dentro de um estabelecimento que geralmente tem um “M” bem grande na porta, e não estou falando do McDonald’s.



MAS CALMA. JÁ ESTÁ TUDO RESOLVIDO!

Pelo que fiquei sabendo, já estão vivendo uma segunda lua de mel. Só uma coisa eu não entendi nessa história: Se já iria perdoar, caso descobrisse a traição, por que sofrer tanto? Seria melhor ter seguido aquele ditado antigo: O que os olhos não veem o coração não sente. Felicidades ao casal.

HUMILDADE E CALDO DE GALINHA NÃO FAZ MAL A NINGUÉM!

Um político que hoje está se sentindo “a última bolachinha do pacote”, está caindo no mesmo erro que caiu grandes personalidades da política nacional, que tinham tudo para chegar longe na política e hoje são apenas motivos de chacotas em rodas políticas. A fala dele se assemelha demais com outro líder que tínhamos na cidade: “Não preciso de ninguém. Ganho contra todos e tudo. E ai de quem tentar me peitar, eu passo por cima igual um trator”. Desta vez, ele está espalhando um boato que um grande líder que o apoiou nas últimas eleições o traiu, e por este motivo não teve espaço com ele. Porém, todos que conhece essa tal liderança sabe que ele é uma pessoa digna e jamais faria isso.

Tem um ditado que cabe perfeitamente para este “líder”: “humildade e caldo de galinha não faz mal a ninguém”.

O AMOR ACABOU?

Uma pessoa que fez parte do time da atual prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale, na eleição, e imaginava que teria um espaço significativo na prefeitura, parece que perdeu de vez a paciência. Parece que ultimamente ele está vivendo das “migalhas que caem da mesa” e não está muito contente com isso. Por este motivo, dias atrás, ele encaminhou em um grupo conhecidíssimo de WhatsApp, uma relação de nomes que trabalham no gabinete do deputado estadual e irmão da prefeita da cidade Priscila Gambale. Você deve estar se perguntando: o que tem isso demais, já que esses nomes estão no site da ALESP? Vou explicar: Quase ninguém que é de fora da política tem o costume de ficar vasculhando a vida pública dos políticos; coisa que na minha opinião é errado. Pois bem, nessa lista consta os nomes de todos que são funcionários de Gambale e quanto ganham cada um. Tem gente na lista, que ganha semelhante ao salário do próprio deputado.

Com essa atitude, essa pessoa quis meio que dizer assim: “quem são essas pessoas que ganham tão bem, e eu que ajudei de verdade não estou ganhando quase nada”?

Depois desta atitude, parece que o que já era pouco, vai acabar de vez.