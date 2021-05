A Secretaria de Cultura e Turismo de Ferraz de Vasconcelos realizou nesta quinta-feira (06), o lançamento oficial do documentário “O Berço da Uva Itália”. O projeto audiovisual tem o objetivo de resgatar a história do plantio da fruta na cidade, que por muitos anos foi pioneira na área. O evento, que cumpriu todos os protocolos sanitários contra a Covid-19, ocorreu de forma restrita no anfiteatro da Prefeitura, na Vila Romanópolis.

Os munícipes poderão conferir a íntegra o documentário, de aproximadamente uma hora, nas redes sociais da pasta a partir da noite desta quinta. Sobre o processo de gravação, a Cultura ferrazense destaca que foram entrevistadas pessoas que sabem e participaram da história do plantio na cidade, bem como rainhas de edições da tradicional Festa da Uva, que era realizada no município todo mês de março. A equipe da pasta também visitou locais que mostram um pouco mais destas memórias.

A prefeita de Ferraz, Priscila Gambale, que esteve presente no lançamento do documentário, destacou o que esta ação poderá representar na cidade. “Este documentário não só possibilita elaborarmos um acervo da nossa história, mas também resgatá-la e passá-la para quem não conhece. Eu, como professora do município há 15 anos, sei da importância de passar isso para os nossos alunos. O objetivo é que a gente se lembre das coisas boas da nossa cidade e tenhamos, outra vez, orgulho de cantar que somos ferrazenses”, afirmou a Priscila.

Já a titular da Secretaria Municipal de Cultura, Rosemeire Crossi, ressaltou que, apesar da pandemia e da proibição de aglomerações, a pasta se dedicou a desenvolver outros trabalhos. “Nós sempre tivemos a orientação da prefeita Priscila Gambale de resgatar a história da nossa cidade. Apesar de não podermos promover festas e afins, conseguimos ir em busca deste objetivo e hoje, com este documentário, podemos recordar tantas coisas boas que a nossa cidade já teve e que, com certeza, terá novamente em breve”, disse.

Também na ocasião, estiveram presentes o vice-prefeito e secretário de Desenvolvimento Econômico, Daniel Balke, e os secretários municipais Cláudio Squizato (Verde, Meio Ambiente e Proteção Animal), Cecília Cruz (Educação), Dom Souza (Comunicação Social), Kelly Hungria (Saúde), Hodirlei Martins Pereira (Planejamento), Cristina Duarte (Fazenda), Luciano Nucci Passon (Administração), Robson Xisto (Assistência Social), Bruno Daniel da Silva (Assuntos Jurídicos), Jackson Carlos dos Santos (Governo), Nicolas David Ribeiro (Serviços Urbanos), Álvaro Costa (Transportes e Mobilidade Urbana), bem como a coordenadora do Fundo Social de Solidariedade, Ana Paula Nascimento.

Além disso, acompanharam o evento os vereadores Alexandro Santos, Osni Pasquarelli, Ananias Coelho, David Júnior, José Juca de Araújo e Valter Costa.

Plantio da Uva Itália

A Secretaria Municipal de Cultura aproveitou o evento para revelar que retomará, em breve, o plantio de Uva Itália na cidade. A pasta divulgará a data e o local da plantação da muda que inaugurará os trabalhos neste sentido.

Texto: Leticia Riente – MTB: 87999/SP/Secom Ferraz.