Contatos ficam na página inicial do portal; iniciativa busca facilitar o acesso dos números à população

Desde o início da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a Prefeitura de Suzano reuniu todos os contatos dos serviços oferecidos à população em um mesmo ambiente, visando facilitar o acesso aos números e endereços de e-mail. A lista pode ser encontrada da área “Acesso Rápido”, na página inicial do portal www.suzano.sp.gov.br.

No local, há pelo menos 70 contatos de telefone e mais de 40 e-mails de todas as secretarias municipais, bem como da Ouvidoria Municipal, do Fundo Social de Solidariedade e do Parque Municipal Max Feffer. Ao todo, a plataforma reúne 58 departamentos de atendimento direto aos cidadãos.

Entre os contatos, estão o do Seguro Desemprego (seguro.suzano@gmail.com); do Banco do Povo (4744-6778/4934-5490); da Secretaria Municipal de Governo (4745-2045); da Dívida Ativa (4745-2007/4745-2008); do Via Rápida Empresa (4745-2022); do administrativo da Secretaria Municipal de Saúde (4745-2077); da Fiscalização de Trânsito (4746-1166); do Departamento de Multas (4759-8402); da solicitação do cartão de estacionamento para idosos e para pessoas com deficiência (4746-1166 – ramal 207); entre outros.

Já para solicitações, denúncias e reclamações, os suzanenses podem entrar em contato com a prefeitura por meio da Ouvidoria Geral do Município, no telefone 0800-774-2007. Para acionar a Guarda Civil Municipal (GCM), o telefone é o 153 e o 4746-3297. Desde junho do ano passado, o atendimento está interligado com a Central de Segurança Integrada (CSI) para otimizar o acolhimento das ligações.

E, neste período de pandemia, para realizar denúncias sobre funcionamento inadequado de comércios basta ligar para o Departamento de Fiscalização de Posturas, no telefone (11) 4745-2046, ou para a Vigilância Sanitária, no número (11) 4745-2060. Aglomerações e festas clandestinas também podem ser denunciadas por meio do “Disk Aglomeração” de Suzano, no WhatsApp (11) 99317-3821.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi reforça a importância do munícipe em ter conhecimento sobre essa lista telefônica, para que o mesmo esteja sempre bem informado em relação aos serviços prestados. “É preciso dar suporte para que as pessoas esclareçam suas dúvidas de uma forma simples. Seguimos em atendimento constante, buscando facilitar e melhorar o canal entre Poder Executivo e população”, disse.

A página com a lista de contatos pode ser acessada por meio de desktop e também de dispositivos móveis, como smartphones e tablets. Para mais informações, ligue para o número geral da prefeitura, no (11) 4745-2000.

Contatos para mulheres vítimas de violência

Suzano ainda conta com uma rede de atendimento especializada a mulheres vítimas de violência, que inclui a Delegacia da Mulher (4748-8040), a Sala Rosa da Comissão da Mulher Advogada (4748-7473), a Patrulha Maria da Penha da GCM (4745-2150), o Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres (4742-7100), a Rede de Atenção à Pessoa em Situação de Violência Doméstica e/ou Sexual (4745-2092), a Casa de Acolhimento, o Disque Denúncia (180) e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o Creas (4743-2588).

Crédito das fotos: Maurício Sordilli/Secop Suzano