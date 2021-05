Por Junior dos Anjos

Na última quarta-feira, 05 de maio, o secretário de Serviços Urbanos de Ferraz de Vasconcelos, Agílio Nicolas Ribeiro David, concedeu entrevista ao programa Bom Dia Cenário, exibido pela TV Cenário, no Facebook.

Nicolas David, é empresário e possui experiência em Comunicação e Marketing. Ele já foi secretário de Cultura e Turismo em Ferraz, vereador por dois mandados e presidente da Casa de Leis (biênio da legislatura 2017/2020).

O entrevistado falou sobre as eleições de 2020, no qual o mesmo foi reeleito, sendo o quinto vereador mais votado em Ferraz de Vasconcelos. Ele destacou que licenciado para assumir a Pasta de Serviços Urbanos no município, ele não deixou os seus “eleitores na mão”, e sim, consegue dar uma resposta concreta aos cidadãos.

Nicolas falou da estruturação de sua equipe (Serviços Urbanos) assim que assumiu o cargo e que hoje todos trabalham como uma grande família. Ao falar de família, ele se emocionou ao lembrar do saudoso amigo Marcelo Petegrosso Pereira, vítima da COVID-19, em 18 de março de 2021.

Ao ser questionado pela sua amizade com o vereador e atual presidente da Câmara de Ferraz de Vasconcelos, o Flavio Batista de Souza (PODEMOS), o Inha, Nicolas, nitidamente emocionado, disse que tem um grande apreço pelo parlamentar, inclusive o considera mais do que um irmão. Para ele, o Inha é um grande articulador político, amigo, exemplo e professor. Ele deixou claro que apoiará o deputado estadual Rodrigo Gambale (PSL), para as próximas eleições. Mas se Rodrigo viesse como candidato federal, almejaria que o Inha fizesse dobrada com Gambale, sendo o candidato estadual de Ferraz de Vasconcelos; sem desprezar outros nomes que, possivelmente, estão se colocando à disposição, mas que o Inha, na sua visão, tem uma larga experiência como político e que desempenharia com maestria a função de deputado estadual.

Nicolas também falou das diversas ações que vem realizando como secretário de Serviços Urbanos e o trabalho árduo e diário para manter a Zeladoria da cidade no gosto da população.

Por fim, ele respondeu perguntas dos âncoras do programa e agradeceu pela oportunidade a ele concedida.