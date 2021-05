A prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale, solicitou ao ministro da Educação, Milton Ribeiro, a liberação de recursos por parte do Governo Federal para a construção de uma escola, para atender 720 alunos, e também uma quadra poliesportiva.

O pedido aconteceu em encontro na cidade de Guarulhos, onde a chefe do Executivo ferrazense participou de uma reunião entre prefeitos e o ministro para debater as demandas dos municípios no atendimento do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

O FNDE é responsável pela execução de políticas educacionais do Ministério da Educação (MEC).

Priscila saiu otimista sobre o Ministério da Educação atender suas solicitações.

“Tive a oportunidade de conversar com o ministro e solicitar a liberação de verbas para a construção desta nova escola e de uma quadra. Vamos agora acompanhar o processo e continuar pedindo os benefícios necessários para a nossa cidade”, disse a prefeita.

A secretária municipal da Educação, Cecília Cruz, também participou do encontro.

Texto: Jucelio Salvador – MTB: 33848/SP/SeCom Ferraz.

Foto: Jonathan Andrade/Secom Ferraz.