Anúncio foi feito pelo governador João Doria em evento realizado no Palácio dos Bandeirantes nesta quarta-feira

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, recebeu a confirmação da recuperação das estradas vicinais da cidade, começando pela dos Fernandes. O anúncio foi feito pelo governador João Doria nesta quarta-feira (05/05), durante evento de lançamento do programa “Novas Estradas Vicinais”, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. O deputado estadual André do Prado acompanhou o encontro.

A expectativa é de que o município seja contemplado com a recuperação funcional de toda a estrada dos Fernandes, o que representa 12,8 quilômetros e um investimento previsto de R$ 12,6 milhões. Em um segundo momento, o trabalho seguirá para a estrada de Santa Mônica, sendo melhorado um pouco mais de 1,6 quilômetro.

“Após as intervenções da primeira e da segunda fases, teremos mais um lote com a estrada do Furuyama e a estrada das Neves, junto com a da Volta Fria. Será um grandioso pacote de melhorias para a cidade, que, certamente, vai trazer mais qualidade de vida e melhor mobilidade a todos”, afirmou o chefe do Executivo.

Para André do Prado, a conquista é fruto de muito trabalho. “Desde 2017, o prefeito Rodrigo Ashiuchi vem dialogando com o Estado para receber as melhorias. Neste ano, inclusive, estivemos no Departamento de Estradas de Rodagem (DER), onde reforçamos as demandas e hoje colhemos os frutos. Parabenizo a dedicação do prefeito de Suzano e sigo à disposição para continuar ajudando o município”, reiterou.

Segundo o governador, este será o maior programa de melhorias em estradas da história do Estado, contemplando centenas de cidades e milhares de vicinais. “Na primeira fase, serão investidos R$ 2,5 bilhões em obras das estradas vicinais de São Paulo, totalizando mais de 3 mil quilômetros de vias recuperadas. Com isso, nossa previsão é de gerar pelo menos 3 mil empregos diretos”, informou.

De acordo com o secretário estadual de Logística e Transportes, João Octaviano Machado Neto, o investimento significa gerar novos empregos e movimentar a economia regional. “O programa foi criado para melhorar o escoamento da produção agrícola aos centros comerciais, por exemplo. A proposta do governo do Estado nesta gestão é melhorar toda a malha estadual paulista, incluindo as estradas vicinais”, finalizou.

Crédito das fotos: Paulo Pavione/Secop Suzano