A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Educação, participou na última semana de uma entrevista com a Organização Não Governamental (ONG) Todos Pela Educação. O objetivo do encontro foi apresentar as boas práticas aplicadas na rede pública municipal desde o início do período de pandemia do novo coronavírus (Covid-19). A organização está colhendo relatos de todo o Brasil sobre boas ações deste segmento para futuramente produzir conteúdos sobre os casos de destaque.

Na ocasião, o chefe da pasta, Leandro Bassini, comentou sobre sua carreira profissional e os inúmeros desafios enfrentados no comando da pasta, como, por exemplo, a ampliação da infraestrutura das escolas para que elas tenham melhores condições para ensino. Os pontos principais da conversa foram as medidas tomadas pela administração municipal na formação continuada dos professores e os esforços para garantir o acesso ao ensino de todas as crianças suzanenses.

Bassini lembrou também do trabalho da prefeitura que foi reconhecido neste ano pelo Prêmio Educação Infantil: Boas Práticas de Professores Durante a Pandemia, realizado pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, com o apoio da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) e da Fundação Itaú Social. No dia 31 de março, três professoras suzanenses estiveram entre os cem vencedores da competição nacional.

A iniciativa foi criada com o objetivo de promover visibilidade para profissionais da educação que reinventaram suas formas de ensinar durante o período de fechamento das unidades escolares. As professoras municipais implantaram dois projetos que estimularam a leitura e fortaleceram os laços entre crianças, familiares e escolas mesmo com aulas presenciais suspensas.

Por fim, o secretário agradeceu o convite e elogiou o trabalho exemplar realizado pelo movimento, que sempre se posiciona em prol da educação no Brasil para que o ensino seja democrático e acessível a todos. Segundo ele, a administração municipal está empenhada em dar apoio a todos os alunos, principalmente àqueles que têm dificuldades para acessar as plataformas virtuais.

“Sou um filho do ensino público, acredito nele e sempre luto por ele. Nesta semana, pude compartilhar tudo o que tem acontecido de positivo na área da educação municipal. Iniciamos a formação continuada dos profissionais da educação ainda em 2018 e, desde então, este esforço tem dado resultados extremamente positivos. Sempre nos empenhamos em estimular uma formação colaborativa no ambiente de trabalho e seguimos dando todo o suporte necessário aos professores e às crianças”, afirmou.

O chefe do executivo, Rodrigo Ashiuchi, agradeceu à ONG pelo reconhecimento e enalteceu o trabalho feito pela Secretaria Municipal de Educação. “Tenho um orgulho enorme de cada professor e de cada profissional da área, que, mesmo diante à pandemia, não mediram esforços para ajudar nossos alunos. Vocês são um orgulho para Suzano”, concluiu.

O Movimento Todos pela Educação foi fundado em 2006 e é composto por figuras de autoridade e empresários de diversos setores da sociedade. A organização une forças para transformar o ensino no País e luta pelo direito à educação básica de qualidade para todos os cidadãos.

Crédito das fotos: Irineu Junior/Secop Suzano