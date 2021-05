Por Junior dos Anjos

A cidade de Mogi das Cruzes, pertencente ao Alto Tietê, foi palco da ação de criminosos.

O fato aconteceu com um entregador do Mercado Livre, que foi abordado por quatro bandidos enquanto trabalhava com entregas em Jundiabepa, distrito de Mogi das Cruzes.

Segundo o entregador, ele estava na rua Augusto Regueiro, quando teve toda a sua carga roubada pelos meliantes e o carro no qual fazia as entregas.

A GCM de Mogi foi acionada e conseguiu recuperar parte da carga e na ação, o carro da vítima e ainda resgatou uma moto que havia sido furtada e estava sob o poder dos assaltantes.

Os itens do roubo e o veículo estavam escondidos no Condomínio Jundiapeba V. Apenas um suspeito foi preso até o momento, os outros seguem foragidos.