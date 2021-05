Idealizador do projeto social Kickboxing Kids, faixa preta profissional desde 2000 e professor da categoria, Zoroastro Oliveira Silva, o popular mestre Zô Silva (esq), ganhou o reconhecimento da Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos ao ser agraciado com uma moção de aplauso aprovada, por unanimidade, na sessão ordinária, na segunda-feira, dia 10. A homenagem partiu do vereador e amigo de infância, Eliel de Souza (PL), o Eliel Fox.





Para ele, o homenageado é um verdadeiro exemplo de atleta e, ao mesmo tempo, de cidadão preocupado com o bem-estar do seu próximo. Afinal de contas, sem nenhum apoio oficial, mestre Zô Silva mantém o projeto social Kickboxing Kids, iniciativa sem fins lucrativos realizada nas dependências da academia Zô Fitness, na Rua Iljima, 1.624, no Jardim Primavera, na região da Vila Santo Antônio. A ação atende gratuitamente crianças e adolescentes carentes.

No fundo, o projeto social visa contribuir para o desenvolvimento físico e intelectual, possibilitando assim o estímulo no convívio social, na vida em sociedade e auxiliando na formação de cidadãos conscientes dos seus direitos e deveres. “Com isso, o mestre Zô Silva consegue manter afastado da tentação do consumo das drogas os seus amigos evitando desta maneira que crianças e adolescentes enveredem para o mundo do crime”, opinou Eliel Fox (foto).

Por outro lado, na sua carreira profissional, o mestre Zô Silva, tem no seu currículo vitorioso o título de campeão brasileiro e paulista de kickboxing na condição de treinador do experiente Inaftali Gomes. Além disso, ele foi orientador do lutador de MMA, Sérgio Moraes, o Serginho. Na atualidade, o mestre Zô Silva é o responsável pela preparação de competidora Denise Rocha, aliás, campeã brasileira e paulista de kickboxing, entre outros, atletas amadores.

Por Pedro Ferreira, em 11/05/2021.